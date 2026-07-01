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Princ Vilijam pojavio se u javnosti na dan kada bi njegova pokojna majka, princeza Dajana proslavila 65. rođendan.

Prisustvovao je službi Order of the Thistle u katedrali u srcu Edinburga, u Škotskoj, 1. jula. Ovaj 44-godišnjak nosio je tamnozeleni baršunasti ogrtač i crni šešir ukrašen raskošnim belim nojevim perjem, prisustvujući službi zajedno sa ostalim višim članovima kraljevske porodice.

Stigao je sa svojim stricem, princom Edvardom malo pre svog oca, kralja Čarlsa i kraljice Kamile, koji su dočekani kraljevskim pozdravom Kraljeve straže za Škotsku i izvođenjem himne „Bože čuvaj kralja“. Ispred katedrale, demonstranti koji se protive monarhiji držali su transparente sa pitanjem „Šta ste znali?“ upućenim članovima kraljevske porodice i uzvikivali „Nije moj kralj“.

Kraljevska porodica na službi:

1/6 Vidi galeriju Kraljevska porodica na službi Order of the Thistle u katedrali u srcu Edinburga Foto: Aaron Chown / PA Images / Profimedia

Najstariji i najplemenitiji Orden čkalja je najviši viteški red u Škotskoj i smatra se najvećom čašću u toj zemlji. On prepoznaje 16 vitezova i dama, muškaraca i žena koji su dali značajan doprinos nacionalnom životu. Kralj, kraljica Kamila, kao i Edvard, vojvoda od Edinburga, i princeza Ana, članovi su ovog reda zajedno sa Vilijamom.

Foto: Aaron Chown / PA Images / Profimedia

Odluku da se ovaj red otvori i za žene donela je 1987. godine Čarlsova pokojna majka, kraljica Elizabeta. Ovogodišnji događaj pao je tačno na dan kada bi Vilijamova voljena princeza Dajana napunila 65 godina. Ona je preminula 1997. godine nakon saobraćajne nesreće u Parizu, u Francuskoj.

Služba Ordena čkalja kojoj je Vilijam prisustvovao 1. jula održana je tokom Kraljevske nedelje u Škotskoj, koja je započela Čarlsovim učešćem u Ceremoniji ključeva kako bi se obeležio njegov dolazak u palatu Holirudhaus.