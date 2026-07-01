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Tri poruke sa zahtevom za otkupninu i druge poruke povezane sa slučajem otmice Nensi Gatri proglašene su lažnim, izjavio je zvaničnik FBI-ja.

Nensi, 84-godišnja majka voditeljke emisije Today Savane Gatri oteta je iz svog doma u Tusonu, u Arizoni, u ranim jutarnjim satima 1. februara, a u mesecima koji su usledili nijedan zvanični osumnjičeni nije identifikovan.

Savana Gatri Foto: RW / imago stock&people / Profimedia

Federalni istražitelji su proglasili poruke povezane sa Nensinim nestankom lažnim komunikacijama. Ovo uključuje dve poruke sa zahtevom za otkup primljene u februaru, ubrzo nakon Nensinog nestanka, kao i poruku koja je nedavno stigla, a u kojoj se tvrdi da su poznati identiteti Nensinih otmičara.

„Smatra se da nijedna od poruka sa zahtevom za otkup nije autentična“, rekao je zvaničnik FBI-ja za Rojters. Pomenuti zvaničnik se nije javno identifikovao zbog istrage koja je u toku.

Utvrđeno je da su prve dve poruke sa zahtevom za otkup stigle od istog pošiljaoca, prema rečima zvaničnika FBI-ja. Prva poruka poslata je mediju TMZ i u njoj se zahtevala suma od nekoliko miliona u kriptovalutama. Druga poruka, kako je NBC Njuz nedavno izvestio, tvrdila je da je Nensi preminula ubrzo nakon što je oteta.

Foto: Jan Sonnenmair / Getty images / Profimedia

Nakon što su se pojavile vesti o poruci u kojoj se tvrdi da je Nensi preminula, Savana se osvrnula na tu situaciju u emisiji Today, napominjući da nije bila uključena u izveštavanje o slučaju svoje majke. „Ali ne mogu da se pravim da nisam ovde“, dodala je kroz suze. „I zato, pošto jesam tu, želela bih samo da iskoristim priliku da zamolim ljude, zaista da preklinjem ljude, da se jave. Neko nešto zna.“

Kako bi proverio autentičnost poruka, FBI je uplatio manji iznos kriptovalute na navedeni račun, ali taj novac nikada nije taknut, što ih je navelo na zaključak da je račun lažan, preneo je Rojters.

Foto: Printscreen/X

Zvaničnik FBI-ja nije objasnio kako je agencija utvrdila da je treća poruka, u kojoj se tvrdilo da su identifikovani otmičari, proglašena lažnom. U odgovoru na zahtev časopisa PEOPLE za komentar o tvrdnjama da su poruke o otkupu lažne, šerifova kancelarija okruga Pima koja je započela istragu o Nensinoj otmici, ponovila je da je reč o „aktivnoj istrazi koja je u toku“, napominjući da FBI vodi sve izveštaje o porukama sa zahtevima za otkup.