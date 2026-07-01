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Nikada prežaljena princeza Dajana danas bi napunila 65 godina. O njenoj sudbini još uvek se govori, a tragedija u Parizu u kojoj je izgubila život i dalje je mnogim njenim fanovima i članovima porodice bolna tema.

Nakon smrti Lejdi Di brojni detalji iz njene svakodnevnice su isplivali u javnost.

"Tokom godina, princeza Dajana je tražila pomoć kod različitih astrologa, iscelitelja, numerologa, čitača tarota, vidovnjaka i duhovnih savetnika. Većina njih joj je rekla ono što je već znala da je suprug vara sa svojom starom ljubavi", tvrdi Kristofer Andersen, autor knjige "Kralj", u izjavi za "Fox News".

princeza Dajana Foto: Mauro Carraro / Shutterstock Editorial / Profimedia

Andersenove izjave su usledile ubrzo nakon što je "Vanity Fair" skrenuo pažnju na knjigu energetske isceliteljke Simone Simons, "Dajana: Poslednja reč", koja se fokusira na odnos pokojne princeze sa kraljevskom porodicom.

Prema izvorima, Dajanin raspored bio je ispunjen sastancima sa ljudima koji se bave proricanjem i čitanjem budućnosti, a takođe je, navodno, uživala i u čestim tretmanima alternativne medicine, kao što su ispiranje debelog creva, refleksologija, aromaterapija, akupunktura i hipnoterapija.

"Kasnih 80-ih i ranih 90-ih, provodila je vreme sa ljudima različitih profila. Oni su dolazili i odlazili iz njenog života, ali to može da se protumači kao vapaj za pomoć", izjavio je bivši službenik palate za autorku biografija kraljevske porodice Sali Bedel Smit.

Princeza Dajana tokom intervjua za BBC Panorama Foto: BBC / Planet / Profimedia

Fatalni susret iz 1970. godine

"Dajana je bila opsednuta svim tim vidovnjacima", otkrio je njen telohranitelj Ken Vorf autorki Tini Braun, ali Dajana je imala dobar razlog da brine za svog supruga. Čarls je upoznao Kamilu Parker Bouls 1970. godine preko zajedničke prijateljice Lusije Santa Kruz i, prema izvorima, odmah se zainteresovao za nju. Iako su ubrzo započeli romansu, Čarls je 1971. otišao u mornaricu, a Kamila nije zadovoljavala kraljevske uslove za udaju za prestolonaslednika, pa nisu verovali da njih dvoje imaju budućnost zajedno.

Dok je Čarls bio u mornarici, Kamila se 1973. udala za Endrua Parkera Boulsa, bivšeg dečka Čarlsove mlađe sestre, princeze En. Prema izveštajima, očajni Čarls je pokušao da spreči Kamilinu udaju za Parkera, ali nije uspeo. Nekadašnji emotivni partneri odlučiili su tada da ostanu u prijateljskim odnosima.

Venčanje princeze Dajane i kralja Čarlsa održano je 1981. godine Foto: Quadrillion Publishing / Avalon / Profimedia

Venčanje iz bajke i gorka stvarnost

Autorka Peni Džunor ranije je u svojoj knjizi "Vojvotkinja: Neispričana priča" tvrdila da su Čarls i Kamila obnovili vezu oko 1978. ili 1979. godine, i navodi da je Parker Bouls navodno bio svestan svega. Iako je nekadašnji par ostao blizak, Čarls je 1980. počeo da se udvara lejdi Dajani Spenser, s kojom se venčao 1981. Ubrzo su počeli nadaleko poznati problemi i trzavice u braku, pa se Dajana, kako se prenosi, okrenula nekonvencionalnim 'terapijama'.

"Dajanina povezanost sa vidovnjacima, isceliteljima i sličnim ljudima postala je ozloglašena. Navodno ju je Sara Ferguson upoznala s tim praksama, otvoreno govoreći kako ih koristi kao terapiju. Znamo da je, iako je uspevala da dopre do drugih, sama bila duboko nesigurna i nesrećna uprkos oslanjanju na iscelitelje i slične prakse", rekao je kraljevski stručnjak Ričard Fic Vilijams za "Fox News Digital".

„U ovom braku nas je bilo troje“

"Dok se njen brak raspadao, oni koji su je lečili često su dobro zarađivali na svom klijentu", dodao je Fic Viliams. Kamila i Endru Parker Bouls razveli su se 1995. godine, ubrzo nakon što je Čarls dao televizijski intervju u kojem je priznao svoju vezu sa Kamilu. Tokom procesa razvoda, Dajana je 1995. godine takođe dala intervju za BBC, u kojem je priznala da je njihov brak propao jer je Čarls i dalje bio zaljubljen u Kamilu. Dajana je rekla da je bila očajna kada je 1986. godine, pet godina nakon njihovog venčanja, saznala da je Čarls obnovio vezu sa bivšom devojkom. Tada je bila toliko depresivna da se namerno povređivala, očajnički tražeći pomoć.

"U toj vezi nas je bilo troje, pa je bilo pomalo gužve", rekla je princeza Dajana, koja je 1996. podnela zahtev za razvod.

Kraljica Kamila i kralj Čarls na proslavi kraljevog rođendana Foto: JOHN RAINFORD / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Prošli životi i jezivo proročanstvo pred Pariz

Dajana je nastavila da se oslanja na svoje duhovne savetnike. "Vanity Fair" je objavio da je imala snažno verovanje u zagrobni život i da je komunicirala sa duhom svoje bake, grofice Sintije Spenser, verujući da se o njoj brinula sa 'onog sveta'. Prema izvorima, Dajana je takođe verovala da je u prošlom životu bila časna sestra i drevna hrišćanska mučenica. Plašila se da govori o svojim iskustvima jer je smatrala da bi je ljudi smatrali ludom. Kristofer Andersen za "Fox News Digital" tvrdi da je Dajana neposredno pre smrti zamolila svoju dugogodišnju prijateljicu i duhovnu savetnicu Ritu Rodžers da predvidi sudbinu njenog tadašnjeg dečka Dodija Fajeda.

1/8 Vidi galeriju Princeza Dajana - mesto saobraćajne nesreće Foto: Profimedia

"Dajana je želela da sazna šta ga čeka u budućnosti. Rodžersova je tvrdila da ju je posetio duh Dodijeve pokojne majke Samire, koja je upozorila sina da ne vozi u Pariz. Rodžersova je rekla da je videla tunel, motocikle i osetila neverovatnu brzinu. Rekla je Dajani da upozori Dodija, ali joj tada nije palo na pamet da bi princeza mogla biti u autu pored njega", ispričao je Andersen. "Dajani nije trebala nikakva pomoć, jer je nekoliko puta u pisanju predvidela da bi mogla nastradati u saobraćajnoj nesreći. Verovala je da bi to mogao biti atentat predstavljen kao nesrećan slučaj", dodao je on.

Princeza Dajana je poginula 1997. godine od povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći. Imala je 36 godina.

00:13 Lejdi Dajana princ Carls Izvor: TikTok/royal.tc