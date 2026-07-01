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Influenserka Nara Smit (24) u javnom obraćanju otkrila je potresne vesti saopštivši da su njoj i njenom suprugu Lakiju Blu Smitu doktori rekli da im ćerkica Vimzi Lu ima rak koji se već proširio.

Nara je otkrila kako su ona i njen suprug saznali za bolest svoje ćerke „krajem prošle godine“. Nara nije precizirala o kojoj vrsti raka je reč, niti kakvo je trenutno stanje malene Vimzi (2).

„Kada smo primetili nešto sumnjivo na njoj, odveli smo je u hitnu pomoć, ali oni nisu bili sasvim sigurni o čemu se radi“, rekla su autorka kuvara „Homemade" u svom videu.

Nara Smit Foto: Printscreen/Tiktok/narasmith

„Kada smo je odveli kod našeg pedijatra, samo se sećam da je odjednom postao veoma tih i smiren... Srce mi je sišlo u pete u tom trenutku. Ne znam da li mi je to govorio unutrašnji osećaj ili samo majčinska intuicija, ali prva stvar koju sam pomislila bila je – ona ima rak.“

Po savetu pedijatra, Nara je rekla da je Laki odveo njihovu ćerku u najbližu dečju bolnicu. „Nakon mnogo rendgenskih snimaka, ultrazvuka i na kraju biopsije, odmah su nas pozvali i rekli da ima rak, da se proširio i da mora odmah da dođe i započne terapije hemoterapijom“, ispričala je ova majka četvoro dece.

Pored Vimzi, Nara i Laki imaju i ćerku Rambl Hani, sina Slima Izija i ćerku Foni Golden, koja je rođena u septembru 2025. godine. Laki je takođe otac ćerke Greviti koju je dobio sa manekenkom Stormi Bri (Stormi Bree).

U svom videu u kojem je objavila vest o Vimzinoj dijagnozi, Nara je podelila kako joj je pomoglo to što je razgovarala sa drugim roditeljima i porodicama koje prolaze kroz slične stvari.

„Sve to zajedno mi je zaista donelo veliku utehu i ublažilo osećaj usamljenosti“, rekla je. „Prolaženje kroz sve ovo i snalaženje u celoj situaciji kao porodica bilo je zaista teško.“

Nara Smit Foto: Printscreen/Tiktok/narasmith

Nastavila je: „Mnogi od vas su verovatno primetili da objavljujem malo ređe, a ovo je razlog zašto. Saznanje o svemu ovome i suočavanje sa situacijom dok sam bila u postporođajnom periodu, uz pružanje ljubavi i brige za našu drugu decu kod kuće, kao i čest boravak u bolnici sa Vimzi i balansiranje posla uz sve to, bio je zaista veliki izazov.“

Ova manekenka je napomenula da se „na svakodnevnom nivou“ bori da pronađe balans. „Neki dani su malo lakši, neki dani su zaista teški, a sve što mogu da uradim jeste da dam sve od sebe i budem tu na svim tim poljima na najbolji mogući način.“

Nara je takođe navela svoju nameru zbog koje je podelila ovaj video, objasnivši da se nada da će drugima doneti utehu i „čak vas podstaći da odete i pregledate nešto što ste izbegavali“.