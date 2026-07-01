Razvodi se poznati glumac: "U tajnosti smo se rastali, ali iza nas je 10 prelepih godina"
Frenki Muniz i njegova supruga Pejdž Prajs Muniz stavljaju tačku na svoj brak. Zvezda serije „Malcolm in the Middle" i profesionalni vozač trkačkih automobila podelio je vest o njihovom rastavljanju na društvenim mrežama u sredu, 1. jula.
„Vesti iz života! Nakon perioda razdvojenosti koji smo čuvali u privatnosti, Pejdž i ja smo odlučili da krenemo korak dalje i okončamo naš brak“, napisao je on na mreži Iks (X), uz video-snimak na kojem porodica pleše zajedno, sa opisom: „Ko kaže da ne možete ostati najbolji prijatelji sa majkom svog deteta?“
„Nakon 10 prelepiih godina provedenih zajedno, razvili smo se na načine koji su nas naterali da shvatimo da naš odnos deluje najprirodnije i najsnažnije kao duboko prijateljstvo i zajedničko roditeljstvo“, nastavio je Frenki.
„Delimo neverovatnog sina koji ostaje centar našeg sveta, i oboje smo srećniji i jači roditelji zbog ljubavi i rasta koje smo delili.“ Frenki je dodao da je „beskrajno zahvalan Pejdž za sve što je učinila za mene i našu porodicu“.
„Stavila je sopstvene snove na čekanje kako bih ja mogao da jurim svoje, i uvek je bila moja najveća podrška“, napisao je. „Taj temelj poštovanja i prijateljstva nigde ne nestaje. Uzbuđeni smo što ćemo nastaviti da zajedno gradimo trkački tim Muniz Racing i da podižemo našeg dečaka uz isti timski rad i ljubav koje smo oduvek imali.“
Frenki i Pejdž su se prvi put sreli 2016. godine na 28. godišnjem humanitarnom turniru Frenka Sinatre održanom u Indiju, u Kaliforniji, pre nego što su se verili u novembru 2018. godine, tajno venčali u oktobru 2019, a zvaničnu svadbu organizovali u februaru 2020. godine.
Sina Mauza Mozlija dobili su 22. marta 2021. godine. Svoje poslednje zajedničko pojavljivanje na crvenom tepihu kao porodica imali su u aprilu na njujorškoj premijeri filma "Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair". Na kraju objave, glumac je dodao da „zatvaraju jedno poglavlje sa zahvalnošću i otvaraju sledeće sa svetlom budućnošću koja je pred njima, kako za njih kao pojedince, tako i, pre svega, za njihovog sina“.
„Hvala vam na ljubavi i podršci“, napisao je. „Oboje smo odlučili da ne odgovaramo na bilo kakva pitanja o ovoj temi. Molimo vas da poštujete privatnost naših porodica u ovom periodu.“