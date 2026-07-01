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Frenki Muniz i njegova supruga Pejdž Prajs Muniz stavljaju tačku na svoj brak. Zvezda serije „Malcolm in the Middle" i profesionalni vozač trkačkih automobila podelio je vest o njihovom rastavljanju na društvenim mrežama u sredu, 1. jula.

„Vesti iz života! Nakon perioda razdvojenosti koji smo čuvali u privatnosti, Pejdž i ja smo odlučili da krenemo korak dalje i okončamo naš brak“, napisao je on na mreži Iks (X), uz video-snimak na kojem porodica pleše zajedno, sa opisom: „Ko kaže da ne možete ostati najbolji prijatelji sa majkom svog deteta?“

Frenki Muniz Foto: entertainmenttonight/instagram

„Nakon 10 prelepiih godina provedenih zajedno, razvili smo se na načine koji su nas naterali da shvatimo da naš odnos deluje najprirodnije i najsnažnije kao duboko prijateljstvo i zajedničko roditeljstvo“, nastavio je Frenki.

„Delimo neverovatnog sina koji ostaje centar našeg sveta, i oboje smo srećniji i jači roditelji zbog ljubavi i rasta koje smo delili.“ Frenki je dodao da je „beskrajno zahvalan Pejdž za sve što je učinila za mene i našu porodicu“.

„Stavila je sopstvene snove na čekanje kako bih ja mogao da jurim svoje, i uvek je bila moja najveća podrška“, napisao je. „Taj temelj poštovanja i prijateljstva nigde ne nestaje. Uzbuđeni smo što ćemo nastaviti da zajedno gradimo trkački tim Muniz Racing i da podižemo našeg dečaka uz isti timski rad i ljubav koje smo oduvek imali.“

Frenki i Pejdž su se prvi put sreli 2016. godine na 28. godišnjem humanitarnom turniru Frenka Sinatre održanom u Indiju, u Kaliforniji, pre nego što su se verili u novembru 2018. godine, tajno venčali u oktobru 2019, a zvaničnu svadbu organizovali u februaru 2020. godine.

Sina Mauza Mozlija dobili su 22. marta 2021. godine. Svoje poslednje zajedničko pojavljivanje na crvenom tepihu kao porodica imali su u aprilu na njujorškoj premijeri filma "Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair". Na kraju objave, glumac je dodao da „zatvaraju jedno poglavlje sa zahvalnošću i otvaraju sledeće sa svetlom budućnošću koja je pred njima, kako za njih kao pojedince, tako i, pre svega, za njihovog sina“.

„Hvala vam na ljubavi i podršci“, napisao je. „Oboje smo odlučili da ne odgovaramo na bilo kakva pitanja o ovoj temi. Molimo vas da poštujete privatnost naših porodica u ovom periodu.“