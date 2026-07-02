Slušaj vest

Poznata dramska umetnica Hristina Popović podelila je sa pratiocima kako uživa u vrelim letnjim danima. Ona je rešila da potraži osveženje i mir na vodi, pa je zabeležila idilične kadrove tokom vožnje tandem kajakom pod otvorenim nebom, što je odmah pokrenulo brojne reakcije i komentare na internet platformama.

Pogledajte u galeriji kadrove koje je zabeležila Hristina Popović:

1/7 Vidi galeriju Hristina Popović u vožnji tandem kajakom Foto: PrintScreen/Instagram/hristina_popo

Mnogi korisnici društvenih mreža priznali su da joj zavide na ovakvom odmoru, dok glumica nije imala problem da se pred kamerama pojavi u potpuno prirodnom izdanju. Fokus je bio na njenom preplanulom tenu i licu bez trunke šminke, a društvo tokom ove rečne avanture pravio joj je jedan muškarac.

U provodu s koleginicama

Ovaj beg u prirodu dolazi nakon što je Hristina nedavno provodila vreme u društvu svojih bliskih koleginica, Nine Janković i Jelisavete Orašanin.

Nina Janković, Jelisaveta Orašanin, Hristina Popović na prestižnom događaju u Beogradu Foto: Printscreen/Instagram/janxnina

Sudeći po video-materijalima i fotografijama koje su osvanule na Instagramu, popularne glumice su se sjajno zabavljale đuskajući i pozirajući na jednom gala događaju u glavnom gradu.

Pogledajte video: Glumica Hristina Popović smršala 30 kg