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Popularni glumac Slaven Došlo našao se u žiži javnosti nakon što je započeo kompletno preuređenje svog stambenog prostora na Vračaru, podelivši sa pratiocima neprijatnosti sa kojima se suočava. Naime, glumac vodi ozbiljnu bitku sa anonimnim stanarom iz zgrade koji mu redovno ostavlja uznemirujuće, nepotpisane cedulje ispred ulaza. Došlo je nedavno i fotografisao jednu od takvih poruka koja ga je dočekala na kućnom pragu.

"Slavene obećao si da nećeš ništa da zezneš. Ne zaboravi," stajalo je napisano jarkocrvenim markerom.

Slaven Došlo dobija uznemirujuće poruke od komšije Foto: Printscreen/Instagram/slavendoslo

Vidno izbačen iz takta, glumac je javno prokomentarisao ovaj potez nepoznatog komšije.

"Dakle u zgradi imam psihopatu kome smetaju radovi i ostavlja ovakve poruke nepotpisan. Ovo kapiram da spada u neko krivično delo uznemiravanja ili zastrašivanja sigurno,"poručio je Slaven, a potom kratko dopisao: "Bukvalno pozovite sram vas bilo."

Slaven Došlo dobija uznemirujuće poruke od komšije Foto: Printscreen/Instagram/slavendoslo

Ubrzo nakon toga, neraspoloženi umetnik je poslao još jedno važno upozorenje svojim pratiocima na mrežama.

"I čitajte ugovore prijatelji jer ako ne pročitate završite kao ja."

Slaven Došlo dobija uznemirujuće poruke od komšije Foto: Printscreen/Instagram/slavendoslo

Privremeno kod prijateljice

Ovaj incident usledio je nakon što je Slaven otkrio da je zbog obimnih građevinskih radova morao privremeno da napusti svoj dom i pređe kod bliske drugarice.

"Da, to mi je sada glavni projekat u životu. Ušao sam u adaptaciju stana i nekako zajedno sa ljudima na društvenim mrežama prolazim kroz celu tu priču. Društvene mreže pokazale su se kao veoma koristan kanal komunikacije. Čak su mi i tokom selidbe mnogo pomogle, jer sam neke stvari direktno oglašavao preko njih. Tu su da možemo međusobno da se povežemo," rekao je glumac u razgovoru za Blic.

Pogledajte u galeriji fotografije Slavena Došloa:

1/6 Vidi galeriju Slaven Došlo Foto: Printscreen/Instagram/slavendoslo, Kurir Televizija

Veliki odjek u javnosti izazvao je i njegov potez da oglasi prodaju starog nameštaja i ličnih stvari, što su pojedini mediji protumačili na pogrešan način.

"Zaista je postojao neki dramatičan naslov koji je zvučao kao da me neko juri. A zapravo sam samo želeo da se rastanem od nekih stvari, dok sam druge želeo da prodam. To mi je bilo sasvim prirodno u tom trenutku. Sada, pošto privremeno živim kod drugarice, shvatio sam da je zaista postojao razlog za renoviranje. Taj stan objektivno nije bio funkcionalan. Nalazimo se sada u podjednako malom prostoru, ali je raspored mnogo bolji i potpuno je drugačiji način života. U ovom haosu u kojem živimo stalno nam treba neki prostor u kojem stvari funkcionišu," zaključio je glumac.

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