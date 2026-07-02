Slušaj vest

Mobi, pionir elektronske muzike i globalna muzička ikona, vraća se u Beograd velikim open-air spektaklom. Najuticajniji autor savremene scene nastupiće 21. jula u Donjem gradu Kalemegdana, donoseći publici snažan i vizuelno upečatljiv nastup, koji će spojiti energiju klupske kulture, emotivnu snagu njegovih najvećih hitova i pesama koje su obeležile mnoge generacije.

Beogradski koncert dolazi u trenutku velikog regionalnog interesovanja za Mobijev povratak na binu. Njegov nastup u Pulskoj areni 23. jula već je rasprodat. Taj podatak dodatno potvrđuje da je Mobijev dolazak jedan od najiščekivanijih muzičkih događaja leta i da će Kalemegdan biti prvo veliko regionalno okupljanje publike željne njegovog prepoznatljivog live doživljaja.

U galeriji pogledajte fotografije:

1/4 Vidi galeriju Mobi na Kalemegdanu, 21. jula Foto: Promo, Rastko Ilic

Nakon više od deset godina pauze od poslednjeg nastupa uživo, Mobi se 2024. vratio koncertima, a turneja Live 2026 donosi potpuno osvežen koncertni koncept koji očekuje publiku u 28 gradova širom Evrope.

Domaća podrška za savršeno zagrevanje

Atmosferu pre Mobijevog izlaska na scenu zagrejaće Luton i Šćepa, bratski duo poznat po energičnim setovima koji spajaju čvrst gruv, raznovrsne harmonije i osećaj žive svirke. Njihovi nastupi pretvaraju klupski prostor u plesni podijum, a Kalemegdan će 21. jula biti idealna scena za uvod u noć posvećenu elektronici, pokretu i velikim emocijama.

Luton i Šćepa, predgrupa Mobiju na koncertu na Kalemegdanu 21. jula Foto: Oscvisual

Tri decenije karijere i kultni album "Play"

Mobi je tokom više od tri decenije karijere redefinisao granice elektronske muzike, spajajući elektroniku, ambient, house, trip hop, soul i alternativni rok u zvuk koji je osvojio svetske top-liste i koncertne prostore. Njegov kultni album "Play" iz 1999. godine prodat je u više od 12 miliona primeraka i ostao upisan kao jedno od najvažnijih izdanja moderne muzike, dok su pesme "Porcelain", "Natural Blues", "Why Does My Heart Feel So Bad?" i "Lift Me Up" postale himne koje publika i danas peva uglas.

Sa više od 20 miliona prodatih albuma širom sveta i saradnjama sa umetnicima kao što su Dejvid Bouvi, Pablik Eneme, Ozi Ozborn, D Bisti Bojz i Daft Pank, Mobi je izgradio status autora koji ne prati trendove, već ih stvara. Njegov muzički opus, zajedno sa dugogodišnjim angažmanom u oblasti zaštite životinja, životne sredine i ljudskih prava, čini ga jednom od najautentičnijih i najprepoznatljivijih figura savremene kulture.

Pogledajte video: Leni Kravic zapalio Ušće