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Poznati domaći glumac Peđa Damjanović okončao je zajednički život sa suprugom nakon sedamnaest godina bračne zajednice. Prema njegovim rečima, odluka o razlazu doneta je u idealnom momentu, u fazi kada su među njima još uvek vladali korektni odnosi, a do udaljavanja su dovele nagomilane sitnice iz svakodnevice i narušena komunikacija.

"U sjajnim smo odnosima, ali problem su bile sitnice, na primer neoprani sudovi. Mi smo se razišli, ali nismo zvanično razvedeni," pojasnio je umetnik.

Pogledajte u galeriji fotografije Peđe Damjanovića:

1/6 Vidi galeriju Peđa Damjanović Foto: Printscreen/Instagram/damjanovski_, Miša Obradović

Ova odluka donela je prilično nesvakidašnju dinamiku, budući da bivši partneri i dalje gotovo svakodnevno zajedno uživaju u kafi, dok glumac napominje da su njihovi naslednici veoma dobro podneli novonastalu situaciju i način na koji je problem rešen.

Nakon krupne životne promene, Damjanović je rešio da se u potpunosti fokusira na sopstvene potrebe. Veliki deo slobodnog vremena posvećuje svom kućnom ljubimcu, a trenutno je u potrazi za adekvatnom ženkom za svog psa.

"Tražim ženu, ali iz ljubavi, ne za papire, i mom drugu Peđi jednog naslednika da date da se maltretira sa pelenama".

Glumac Peđa Damjanović traži ženku za svog psa Foto: Printscreen/Instagram/damjanovski_

Porodični raj na vodi

Značajan deo glumačke svakodnevice vezan je za reku Savu, gde je pre nekoliko godina u svom rodnom kraju podigao prelepu kućicu na vodi. Damjanović je svojevremeno istakao da je kompletan enterijer i eksterijer uredio samostalno.

"Sam sam svoj majstor pa sve što vidite je zapravo mojih ruku delo," ispričao je Peđa za Blic, dodavši da njegova fascinacija ovakvim načinom života datira još iz rane mladosti, s obzirom na to da je do osme godine odrastao u mestu Barič.

U želji da se trajno pozicionira u zavičaju, on je otuđio prethodni splav koji se nalazio u Ostružnici i investirao u izgradnju novog objekta. Posebnu specifičnost ovom rečnom kutku daje to što su glumac i njegova rođena sestra projektovali i izgradili dva identična objekta jedan pored drugog, čime su formirali jedinstven porodični kompleks na obali.

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