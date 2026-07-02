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Smatra se jednom od najvećih ikona lepote, ali dok ju je svet slavio zbog izgleda, njen suprug smatrao je da bi slavna Sofija Loren trebalo da koriguje nešto na svom licu. Ona na to nije pristala, a njen odgovor sigurno je dobro zapamtio.

"Muž mi je rekao da bi možda trebalo malo da 'skratim' nos. Odgovorila sam mu: 'Ne slažem se. Zadržaću svoj nos jer mi se dopada kako izgledam'", ispričala je Sofija Loren u intervjuu iz 1979. godine.

Sofija sa suprugom Karlom Pontijem Foto: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia

Neobičnom predlogu njenog supruga, čuvenog reditelja, prethodila je reakcija kamermana na jednom od prvih snimanja. "Bilo je mnogo kamermana. Rekli su da mi je nos predugačak i da ne mogu pravilno da ga osvetle", prisetila se Sofija Loren događaja sa seta s početka svoje karijere.

"Mislim da treba da promeniš kamermane. Ako promeniš snimatelje, možda ću imati šansu u filmovima. U suprotnom, morala bih da promenim sve na sebi, a to ne želim jer mi se dopada kako izgledam. Nisam imala komplekse zbog svog nosa… I evo me danas sa svojim nosom – dugim nosom, ali lepim", prisetila se italijanska filmska diva.

Intervju je privukao veliku pažnju i na Instagramu, gde su se nizali komentari korisnika. "Da mi je muž rekao da treba da skratim nos, rekla bih mu da treba da promenim suprugu", napisala je jedna korisnica, dok je druga dodala: "Trebalo je da mu kaže: 'Možda bi trebalo da promenim muža.'"

Mnogi su na društvenim mrežama istakli da ih je odgovor Sofije Loren oduševio. "Dame i gospodo, ovo se zove samopouzdanje", glasi jedan od komentara koji je prikupio veliki broj reakcija.

Na Instagramu mnogi ističu i važnost prirodne lepote, uz ocene da je veštački izgled, zbog kojeg mnoge žene danas liče jedna na drugu, izgubio svoju privlačnost.

1/6 Vidi galeriju Sofija Loren Foto: Profimedia, Printskrin/jutjub

"Sofija nije morala ništa da menja. Njena vanvremenska, klasična lepota diktirala je promene koje su drugi morali da prave", napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: "Njen nos je oduvek bio jedan od najlepših koji su se ikada pojavili na filmskom platnu. Apsolutno je prelepa." Mnogi smatraju da je upravo taj deo lica postao jedan od prepoznatljivih simbola lepote Sofije Loren.

Sofija Loren je sa Karlom Pontijem bila u braku od 1957. godine pa sve do njegove smrti 2007. Njihov brak je, međutim, poništen 1962. zbog pravnih prepreka, da bi se četiri godine kasnije ponovo venčali. Dobili su dvojicu sinova – Karla Pontija Mlađeg i Edoarda Pontija, koji je u braku sa glumicom sprskog porekla Sašom Aleksander.

Sofija i Karlo Ponti Foto: Francis Apesteguy / Newscom / Profimedia

Karlo Ponti bio je 22 godine stariji od Sofije Loren. Uprkos njenim izjavama o prihvatanju prirodnog izgleda, i danas ima onih koji sumnjaju da je njena lepota u potpunosti prirodna.

(Kurir.rs/Žena)

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