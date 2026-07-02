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Slavni Robert de Niro svoj dan počinje između pet i šest časova ujutru, tu naviku stekao je pre više decenija, dok se pre zore pripremao za filmska snimanja. Čak i kada ima slobodne dane, ustaje u isto vreme i mirne jutarnje sate koristi da čita scenarije, ali i da se bavi lancem hotela i restorana Nobu.

Isticanja radi, čuveni glumac je suosnivač i suvlasnik planetarnog ugostiteljskog carstva Nobu, koje je osnovao sa slavnim japanskim kuvarom Nobuom Matsuhisom. Ono što je počelo kao glumčevo oduševljenje hranom u jednom malom restoranu u Los Anđelesu, pretvorilo se u imperiju koju danas čini preko 50 restorana i više od 15 luksuznih hotela širom sveta.

Nobu hoteli i restorani omiljeni su među svetskim zvezdama, a gurman i zaljubljenik u kulinarstvo Robert de Niro, za sebe bira ovakav režim ishrane.

Doručak ovog oskarovca je jednostavan i hranljiv: crna kafa, svež sok od pomorandže, jaja (kajgana ili meko kuvana), integralni tost ili tradicionalni njujorški bageli. Glumac izbegava ekstremne dijete i preferira uravnoteženu ishranu koja mu omogućava da održi stabilan nivo energije tokom celog dana.

Čim završi sa doručkom, posvećuje vreme treningu. Pod nadzorom svog ličnog trenera, Džejmsa Brejdija, trenira između tri i šest puta nedeljno. Njegova rutina kombinuje kardio sesije za izdržljivost i trening sa tegovima prilagođen njegovim godinama, sa ciljem zaštite mišićne mase. Za De Nira fitnes je alat za disciplinu, a ne estetska opsesija: omogućava mu da se nosi sa snimanjima koja traju danima, piše tn.com.ar.

Robert de Niro sa slavnim japanskim kuvarom Nobuom Matsuhisom Foto: Jakub Porzycki / AFP / Profimedia

Legendarni glumac ima rutinu koju bi za mnoge trostruko mlađe muškarce bila veliki izazov. Ali Robert de Niro ne pristaje na izgovore i "ne mrzi ga" da kontinuirano trenira a ima i jaku volju da se pridržava svog režima ishrane.

Rezultat su energija i entuzijazam zahvaljući kojima i u devetoj deceniji može da sledi svoja interesovanje i ciljeve.

(Kurir.rs/Žena)

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