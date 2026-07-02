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Pop ikona Madona nedavno je otvorila vrata svog raskošnog doma u Londonu za ekskluzivni video intervju za magazin Vog, u okviru popularnog serijala "Predmeti moje naklonosti". Od hiljada dolara vredne luksuzne mode, pa sve do onih najsitnijih sentimentalnih beleški i neočekivanih provokativnih komada, Madona je bez zadrške pokazala kako izgleda njen privatni svet.

Madona je prvo pokazala svoju radnu sobu, a u njoj je čini se materijalno, ali i sentimentalno najvrednija stvar portret Fride Kalo. Madona je objasnila da joj je slikarka od srednje škole muza i da joj se oduvek divila.

"Kada sam došla u Njujork, prva stvar koju sam videla bila je razglednica sa ovom slikom Fride Kalo. Znači, u mojih prvih 10 minuta boravka u Njujorka videla sam nju. Tada sam se zaklela da ću jednog dana imati tu sliku. Jedanaest godina kasnije ova slika se pojavila na aukciji i od tada je ovde", ispričala je Madona.

Ona je objasnila i da je Frida sebe prikazala sa majmunčetom na ramenu, jer je slikarka stvarno imala nekoliko ovih životinja koje je posebno dresirala.

"Veoma je volela majmune i imala ih je nekoliko. Oni su joj govorili kada joj je muž bio neveren. Kad bi se njen suprug vratio iz neke avanture oni bi to nanjušili i postali bi agresivni prema njemu. Tako je znala," ispričala je Madona kroz smeh.

Kupatilo kao radna soba

Mnoge će možda iznenaditi, ali zvezda je priznala da zapravo ne voli da radi u radnoj sobi, već najviše vremena provodi u kupatilu.

"U kupatilu nešto i stignem da uradim, jer ovde me svi ostave na miru", rekla je Madona kroz osmeh.

Tamo čuva predmete koji za nju imaju najveću emotivnu vrednost, a to je pre svega drvena brojanica njene majke. Ona je otkrila da je na samom početku karijere ovu brojanicu nosila isključivo kao posvetu svojoj majci, a ne iz poštovanja prema katoličanstvu.

Pored brojanice, tu drži i mamin parfem koji obavezno prska svaki put kada joj ona nedostaje, ali i muzičku kutiju koja svira pesmu za koju je objasnila da joj je omiljena, a koja nosi naziv Ciao Bella. Inače pesmu koju su pevali italijanski partizani i koja je postala svojevrsna himna antifašizma, kako je i sama pevačica objasnila.

Madona na ovom neobičnom mestu čuva i male poruke koje joj je pisala usvojena ćerka Ester kada je sa pet godina počela da uči engleski jezik. Na jednom papiriću piše "Mama, izvini", na šta se pevačica slatko nasmejala i priznala da je devojčica tada verovatno napravila neki nestašluk kog se sada više ni ne seća, a pored te poruke pažljivo čuva i njihovu zajedničku sliku.

Pored ovih nežnih uspomena, Madona je gledaocima pokazala i jednu potpuno drugačiju umetnost u svom kupatilu. U pitanju je kolekcija provokativnih skulptura u obliku falusa. Poseduje ukupno četiri takve skulpture, dva mala i dva velika, čiji je autor mladi brazilski umetnik Anderson Asteklins.

Madona je ispričala kako je upoznala Andersona i kupila jednu njegovu sliku koja govori o njegovom odnosu sa majkom. Kada ga je pitala da li je njegova majka ponosna na njega i da li joj pokazuje svoje radove, on je odgovorio da bi je to uznemirilo i da to ne želi, iako je svaka njegova slika posvećena upravo njoj.

Madona je priznala da je umalo zaplakala koliko ju je dirnula njegova priča, a kada je krenula kući, on je potrčao za njom sa braon papirnom kesom u kojoj su bili ovi neobični pokloni.

Eksplicitna Frida Kalo

Tokom obilaska doma, posebnu pažnju posvetila je dnevnom boravku koji je potpuno uređen u tamnim tonovima plave boje, zbog čega ga ona jednostavno zove plava soba. Centralno mesto tu zauzima kontroverzno delo čuvene Fride Kalo koju je meksička slikarka nazvala Moje rođenje.

Na slici se veoma eksplicitno vidi porođaj žene na krevetu, kojoj su glava i gornji deo tela prekriveni čaršafom, dok bebina glava bukvalno visi u lokvi krvi. Iznad tog kreveta naslikana je Bogorodica kojoj je vrat proboden sa dva mača.

Madona kaže da je to izuzetno intenzivna slika sa jakom simbolikom i da joj se dopada baš zbog te brutalnosti. Frida je ovo delo naslikala zbog svoje majke koju nije imala, a pošto je i sama Madona odrasla bez majke, istakla je da se duboko oseća povezano sa ovom umetnicom.

Zvezda je sa ponosom pokazala i prelepu skulpturu koju je napravio njen sin Roko, za kog kaže da se bavi slikarstvom od 15. godine i polaže velike nade da će on jednog dana postati izuzetno uspešan umetnik.

Veliku emotivnu i modnu vrednost imaju i legendarne visoke čizme luksuznog brenda Iv Sen Loran, napravljene specijalno za nju pre čak 21 godinu za potrebe njene kultne turneje. Kraljica popa ih drži u hodniku kuće, jer kako kaže više nema mesta za odeću u ormarima.

Spavaća soba koja krije najdublje uspomene

Kada je u pitanju spavaća soba, Madona je otkrila da obožava da čita i skuplja knjige, posebno prva izdanja. Njeni apsolutni favoriti su dela čuvene Simon de Bovoar, kao i knjiga Lućina Viskontija, čoveka koji je režirao njen omiljeni film Roko i njegova braća, po kom je na kraju i svom sinu dala ime.

U ovoj prostoriji posebno mesto zauzima šareno ćebence sa cvetićima koje joj je usvojena ćerka Ester isplela tokom karantina.

"Ona danas trenira fudbal i više mi ništa ne plete. Volela bih da možete da osetite kako je mekano", rekla je kraljica popa.

Ipak, najdirljivija priča vezana je za naizgled običnu igračku sa kojom pop zvezda spava svako veče. U pitanju je roze plišana hobotnica koju je dobila nakon jedne od najtežih životnih bitaka.

Madona sa decom Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Madona je iskreno priznala da je pre nekoliko godina bila toliko bolesna da je završila u bolnici u komi, a o njoj je tada brinula divna medicinska sestra Olivija koja joj je svakodnevno govorila da mora da ustane i koja joj je dala snagu da se bori za zdravlje.

Kada je konačno napustila bolnicu, Madonina rođena sestra joj je poklonila plišanu hobotnicu. Čim ju je videla, pomislila je na Oliviju, ali nije želela da joj da potpuno identično ime, pa je svoju plišanu hobotnicu nazvala Oktavija.

"Ovo izgleda grozno i potpuno se ofucala, ali je obožavam i nikada je neću baciti", rekla je Madona pre nego što je ispratila ekipu italijanskog Voga iz kuće.

(Kurir.rs/Žena)

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