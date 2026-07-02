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Dženifer Aniston podelila je sa pratiocima uvid u svoje leto sa dečkom Džimom Kertisom. Glumica (57) je u sredu, 1. jula, na Instagramu objavila niz fotografija sa Kertisom (50) uz opis: "Stiže letnji foto-damp!".

Na prvoj fotografiji zvezda serije "Prijatelji" pozira za selfi u automobilu, dok se Kertis smeši pokraj otvorenih vrata. Par je vreme provodio i na otvorenom u društvu prijatelja, među kojima su Naomi Vots, Bili Krudap, Amanda Anka i Džejson Bejtman.

Na jednoj od fotografija Kertis je snimljen kako nakon vežbanja kod kuće razgovara sa njenim psom Klajdom. U odeljku za komentare javila se i dugogodišnja prijateljica i koleginica Sandra Bulok, koja je napisala: "Svaki kadar, savršenstvo".

Godina dana veze

Anistonova i Kertis, koji je hipnoterapeut, u vezi su od 2025. godine. Izvor je tada za People rekao da se "ležerno viđaju i zabavljaju". Par je nedavno proslavio prvu godišnjicu veze, a People je to potvrdio nakon što je Kertis objavio nekoliko zajedničkih fotografija. Među njima je bio i selfi na kojem ga Anistonova ljubi u obraz, uz opis: "Život u poslednje vreme. Zahvalan."

"Sjajno partnerstvo"

Izvor blizak paru nedavno je za People rekao da je njihova veza "sjajno partnerstvo koje Džen čini vrlo srećnom".

"Džim je posebna osoba. Svi vole njegovu energiju," dodao je isti izvor.

Pogledajte u galeriji fotografije Dženifer Aniston i Džima Kertisa:

1/5 Vidi galeriju Džim Kertis, novi dečko Dženifer Aniston Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia, printscreen/youtube/Greatness Clips - Lewis Howes

Kertis je u januaru, gostujući u emisiji Today, otkrio kako je započela njihova romansa.

"Jednostavno su nas upoznali prijatelji. To je sve. Shvatili smo da imamo zajedničke prijatelje i počeli smo da razgovaramo", rekao je.

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