Slušaj vest

Spisateljica Olivera Balašević nedavno je izdala novu knjigu, a sada je pokazala i kako izgleda njen dom. U kući je sve ušuškano i odiše toplinom, a ispred se nalazi česma.

Udovica Đorđa Balaševića objavila je snimak na svom Instagram nalogu i pokazala kako provodi jedan svoj dan.

Biciklom se dovezla do kuće, a onda je otišla do česme, koja se nalazi u dvorištu. Balaševićeva je potom otišla u kuhinju kako bi napravila kafu sa žumancetom, uz koju je uživala čitajući knjigu.

"Ponekad je potrebno samo malo utišati svet, skuvati kafu sa žumancetom i dozvoliti stranicama da same pronađu svoj mirni, panonski ritam. Knjige i jesu pisane polako, sa puno strpljenja, da bi se čitale kap po kap, baš u ovim letnjim predvečerjima pod našom lipom. Uključite zvuk na ovom kratkom filmu i poslušajte reči koje su jutros potekle pravo iz mog Ajnforta, kao podsetnik na vrednosti koje zajedno branimo od zaborava. Hvala mojoj vernoj armiji čitalaca što ove priče nosi u svojim koferima i srcima širom sveta", napisala je Olivera Balašević u opisu video-snimka.

VIDEO: Olivera Balašević o novoj predstavi