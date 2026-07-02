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Venčanje Tejlor Svift i Trevisa Kelsija počinje da dobija svoj oblik ali njih dvoje ne grade zamak unutar Medison skver gardena, nasuprot nekim izveštajima.

Insajderi kažu za magazin Pipl da, iako kultno mesto u Njujorku izgleda „transformisano“, slavni par, za koji se očekuje da će uskoro stupiti u brak, ne gradi zamak unutra.

„Nije zamak, ali izgleda veoma posebno“, kaže jedan izvor ekskluzivno za Pipl. „Imaju travu, tepihe i nadstrešnice, i izgleda kao mesto gde biste se venčali. Postavljena je bina, ali sve je posebno.“

Tejlor Svift Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia

Drugi izvor je potvrdio da Sviftova i Kelsi neće imati zamak unutar Medison skver gardena. „Apsolutno ne“, kažu oni.

„Nikakav zamak se ne gradi. Ni najmanje.“ U sredu, 1. jula, još jedan izvor je rekao za Pipl da Medison skver garden izgleda „transformisano“ nakon što je osoblje radilo cele noći kako bi postavilo sve za predstojeći događaj. Dodali su: „Nikada ga nisam video da izgleda ovoliko drugačije.“

U ponedeljak, 29. juna, primećeno je više kamiona ispred Medison skver gardena sa radnicima koji su unosili opremu, travu i druge dekoracije u objekat. Primećeno je čak i nekoliko crnih kutija sa opremom, uključujući i jednu na kojoj je ljubičastim slovima pisalo „Garden parti“ (Zabava u bašti).

Tejlor Svift i Travis Kelsi Foto: printscreen/KelceBrothers/ Instagram

Na drugoj kutiji, većoj i široj od ostalih, pisalo je "Disko kugla". Zatim su u utorak, 30. juna, radnici viđeni kako postavljaju crveni tepih u Medison skver gardenu, prema video-snimku koji je objavio Deuxmoi. Stepenice koje vode do južnog ulaza bile su prekrivene crvenim somotskim tepihom dok je osoblje nastavljalo da se priprema za događaj. Tepih je kasnije uklonjen, kako prenosi Pejdž siks.

Ranije u junu, Njujork tajms je izvestio da je pevačica hita „Fate of Ophelia“ iznajmila arenu za višednevni događaj, a predstavnik Skupštine grada je kasnije potvrdio za Pipl da je podnet zahtev za dozvolu preko gradske Kancelarije za ulične aktivnosti kako bi se zatvorila oblast oko Medison skver gardena. Prema pisanju Njujork tajmsa, planovi Kelsija i Sviftove navodno uključuju manje okupljanje od oko 100 ljudi 2. jula, nakon čega sledi veća proslava sa otprilike 1.000 gostiju 3. jula.

Iako mnogi detalji o predstojećem venčanju Sviftove i Kelsija i dalje ostaju nepoznati, više izvora je potvrdilo za Pipl da je kodeks oblačenja za ovu njujoršku zabavu svečani. Insajderi su takođe podelili da će se pridržavati stroge politike zabrane mobilnih telefona.

1/6 Vidi galeriju Tejlor Svift je u vezi sa ragbistom Trevisom Kelsijem Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia, Patrick Smith / Getty images / Profimedia, Jeff Speer/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

„Gostima je rečeno da će pri dolasku biti organizovana provera i odlaganje telefona“, podelio je jedan izvor. Prema gradskim dozvolama, očekuje se da će proslavi prisustvovati između 500 i 999 ljudi. Neke zvezde uključujući Džordža Kitla, Endija Rajda, Grejama Nortona i Suki Voterhaus otvoreno su potvrdile da će gledati Sviftovu i Kelsija kako idu do oltara. Među ostalim poznatim ličnostima čiji se dolazak očekuje su: Ed Širan, Zoi Kravic, Džek Antonof i Stivi Niks.

Gostima takođe nije rečeno gde će tačno venčanje biti održano u danima koji su prethodili događaju, prema rečima hvatača "San Francisko fortinajnersa", Džordža Kitla. „Nemam pojma“, rekao je on za Entertejnment tunajt na koncertu „Tight Ends & Friends“ koji su 23. juna u Nešvilu predstavili Sports ilustrejted i Rizis. Njegova supruga Kler se složila, rekavši za Entertejnment tunajt: „Ne znamo.“

NFL igrač je nastavio: „Zapravo sam pitao Trevisa sinoć i on mi se nasmejao, tako da... polovično očekujem da će na pisti biti džambo-džet i da će nas staviti u avion za negde. Nemam očekivanja, znam da će biti neverovatno.“