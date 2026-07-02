Slušaj vest

Lindzi Lohan danas je napunila jubilarnih 40 godina i čini se da je napokon uspela da stvori sebi stabilan i srećan život. Glumica koja je odrastala pred kamerama prošla je sve faze od vrha ka dnu i to nekoliko puta.

Od holivudskog sunovrata do kraljice crvenog tepiha

Životna priča glumice Lindzi Lohan, koja je nakon niza skandala ponovo uzela karijeru u svoje ruke, pronašla ljubav uz Badera Šamesa i postala majka, zaista je inspirativna. Sreća i zadovoljstvo jasno se vide na njoj, pa je tako zablistala i na premijeri filma "Freakier Friday" u Los Anđelesu, gde se pojavila sa suprugom.

Kao feniks se uzdigla posle sunovrata i nastavila tamo gde je stala, jedino što sada pored sebe ima i snažnu podršku kakvu joj pruža suprug Bader Šames, za koga se udala 2022. godine i sa kojim je nastavila život u Dubaiju daleko od poročnog Holivuda.

Lindzi Lohan Foto: Instagram/lindsayy_lohan

Tajna njenog izgleda: Ko je "doktorka čarobnica" iz Dubaija?

Komentariše se i da je imala brojne estetske korekcije. Glumica je priznala da često odlazi u ordinaciju poznate Radmile Lukian, koja se smatra "doktorkom čarobnicom" zbog svog uspešnog rada. Ona je vlasnica dermatološke klinike u Dubaiju, gde Lindzi Lohan živi godinama.

Radmila se bavi dermatologijom, a njena specijalnost je borba protiv starenja. Klinika u Dubaiju pruža dermatološke usluge, ali i plastične operacije i razne estetske i kozmetičke procedure, a njene klijentkinje su i Naomi Kembel i Eva Longorija.

Lindzi Lohan Foto: Doug Peters / PA Images / Profimedia

Mračni dani poroka: "Nadala sam se da ću završiti u zatvoru"

Lindzi Lohan se dugo borila sa zavisnošću od alkohola i narkotika. Kada je svojevremeno uhapšena na ulici, osuđena je na tri godine uslovne kazne.

"Bila sam u totalnom haosu i nisam mogla da se izvučem iz toga. Nadala sam se da ću završiti u zatvoru jer sam verovala da ću se tamo 'skinuti' sa svega. Želela sam da budem na mestu gde ću moći da sedim i ne radim apsolutno ništa", rekla je svojevremeno u emisiji Opre Vinfri.

Lindzi Lohan i Bader Šamer Foto: Dave Starbuck/Geisler-Fotopress, Geisler-Fotopress GmbH / Alamy / Profimedia

Od kontroverznih romansi do mirne luke

Glumica je pre nekoliko godina saopštila i da je prešla u islam, pozirala je sa hidžabom, a onda je 2019. godine buknula priča da je u vezi sa prestolonaslednikom Saudijske Arabije, Mohamedom bin Salmanom, koji je navodno po nju slao privatne avione i davao joj kartice sa milionima dolara na raspolaganju. Njen portparol je kasnije izjavio da se Lindzi sa njim srela samo jednom.

Ali, onda je srela drugog imućnog muškarca, svog sadašnjeg supruga, sa kojim je u julu 2023. dobila sina. Porodila se u Dubaiju. Da čekaju dečaka, prvi je otkrio portal TMZ, navodeći da će uz glumicu na porođaju biti njena majka Dina. Nakon vesti o trudnoći, ona je otkrila da je provela dragoceno vreme sa mamom i ostalim članovima porodice, što se, prema informacijama bliskim javnosti, nije desilo godinama.

Podsetimo, Lindzi Lohan i Bader Šames venčali su se 2022. godine, a vest o venčanju objavili su na njen rođendan. Budući roditelji započeli su vezu neposredno pre pandemije koronavirusa, a ona je krajem 2021. saopštila da su se verili.