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Jedna od naših najcenjenijih i najlepših glumica, Nataša Ninković, odlučila je da spakuje kofere, napravi predah od brojnih profesionalnih obaveza i prepusti se čarima zasluženog odmora u društvu svog supruga Nenada Šarenca.

Poznati bračni par trenutno uživa u romantičnom krstarenju, a sudeći po kadrovima koje je dramska umetnica podelila sa svojim pratiocima na društvenim mrežama, osmeha, sunca i sjajnog raspoloženja im nimalo ne manjka. Nataša je, naime, objavila prelepu zajedničku fotografiju sa suprugom na kojoj, u potpuno opuštenom izdanju, poziraju na palubi broda dok se iza njih pruža nestvaran pogled na beskrajno plavetnilo. Vidno raspoloženi i preplanuli, supružnici su još jednom dokazali da iskra među njima gori istim intenzitetom kao i na samom početku.

Nataša Ninković Foto: Printscreen/ Instagram/ natasaninkovic

Podsetimo, Nataša Ninković i uspešni biznismen Nenad Šarenac u srećnom su braku više od dvadeset godina, a kao kruna njihove velike ljubavi došli su sinovi blizanci Luka i Matija. Iako je Nenad od Nataše stariji deset godina, zvezda domaćeg glumišta je u više navrata isticala da razlika u godinama nikada nije bila prepreka, već su kroz život jedno drugom uvek bili najveći oslonac i vetar u leđa.

1/5 Vidi galeriju Nataša Ninković sa suprugom Nenadom Šarencem na nastupu Zdravka Čolića Foto: Printscreen/ Instagram/ natasaninkovic

Uprkos velikoj popularnosti, ovaj par je uspeo da izgradi sopstvenu oazu mira i da privatni život i porodičnu sreću sačuva daleko od radoznalih očiju javnosti i medijskih skandala. Najnovije razglednice sa krstarenja su samo još jedna potvrda da se prava ljubav neguje sitnicama, zajedničkim trenucima i iskrenim osmehom.