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Venčanje slavnog para Tejlor Svift i Trevisa Kelsija planirano je za predstojeći vikend, a budući supružnici trudili su se da detalje drže u strogoj tajnosti.

Očekuje se da će se slavni par venčati u Medison skver gardenu u "Velikoj jabuci" uoči prazničnog vikenda za 4. jul, a predstavnik Tejlor Svift izjavio je za magazin People da su ove nedelje uplatili neverovatnu donaciju od 26 miliona dolara različitim organizacijama.

Među organizacijama koje su primile donacije od Sviftove i Kelsija su Siti harvest, Banka hrane za Njujork, Njujork kers, Regionalna banka hrane u Los Anđelesu. Sviftova i Kelsi su takođe donirali novac dečjoj klinici MSK (Memorijal Sloun Ketering centar za rak), Dečjoj bolnici Hasenfeld u okviru Njujork univerziteta Langon, kao i Dečjoj bolnici Mersi u Kanzas Sitiju.

Tejlor Svift i Trevis Kelsi Foto: Emily Curiel / Newscom / Profimedia

Dobitnica 14 Gremi nagrada i zvezda tima Kanzas Siti Čifs verili su se u avgustu 2025. godine, skoro dve godine nakon što su u oktobru 2023. potvrdili svoju vezu.

Ranije ove nedelje, izvori su za magazin People otkrili da je Medison skver garden potpuno "transformisan" u danima uoči tajnovitog venčanja Sviftove i Kelsija.

Voštana figura Tejlor Svift u muzeju Panoptikon u Hamburgu Foto: Panoptikum/Mega / The Mega Agency / Profimedia

U ponedeljak, 29. juna, ispred čuvene arene primećeno je više kamiona iz kojih su radnici unosili opremu, travu i druge dekoracije. Ispred dvorane su viđene i kutije sa natpisima "Garden Party" (Zabava u bašti) i "Mirror Ball" (Disko kugla).

Prošle nedelje, Njujork tajms je preneo da je Sviftova iznajmila arenu za višednevni događaj. Predstavnik Skupštine grada takođe je potvrdio za People da je podnet zahtev gradskoj Kancelariji za ulične aktivnosti, kako bi se zatvorio ceo okolni prostor.

Verenički prsten Tejlor Svift Foto: Printscreen/ Instagram/ taylorswift

Prema pisanju Njujork tajmsa, planovi Kelsija i Sviftove navodno uključuju manje okupljanje od oko 100 ljudi 2. jula, kao i veliku proslavu sa oko 1.000 gostiju 3. jula.