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Madona na sceni tokom iznenadnog Prajd koncerta na Tajms skveru u Njujorku

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Povodom izlaska novog albuma Madone „Confessions II“, u petak, 3. jula u 19 časova u prodavnici ploča MASCOMSTORE na Terazijama biće održan ekskluzivni official release event, događaj koji označava početak jedne od najiščekivanijih muzičkih era godine i povratak pop ikone na plesni podijum u punoj snazi.

Album „Confessions II“, objavljen u izdanju Warner Records/Mascom, predstavlja direktan nastavak kultnog remek-dela „Confessions on a Dance Floor“, albuma koji je redefinisao pop i elektronsku muziku i zauvek obeležio savremenu klupsku estetiku.

Foto: Rafael Pavarotti

NOVA ERA MADONNE - POVRATAK NA PLESNI PODIJUM

„Confessions II“ donosi spoj modernog elektronskog zvuka, disko nostalgije i savremenog pop senzibiliteta, uz produkciju inspirisanu klupskom scenom i idejom plesnog podijuma kao ritualnog prostora, a ne samo mesta zabave.

Madona ovaj album opisuje kao umetnički i emotivni manifest povratka pokretu, telu i zajednici, naglašavajući da plesna muzika nosi dublje značenje:

„Ljudi misle da je dens muzika površna, ali greše. Plesni podijum je prag - ritualni prostor u kome pokret zamenjuje jezik. Ples je duhovna praksa. To je mesto povezivanja sa sobom, sa drugima, sa ranjivošću i snagom.“

U saradnji sa producentom Stuartom Priceom, Madona se vraća zvuku koji je definisao jednu eru, ali ga sada oblikuje kroz zreliju, introspektivniju i konceptualno snažniju perspektivu.

Foto: Promo

OFFICIAL RELEASE EVENT – MASCOMSTORE TERAZIJE

Ekskluzivni događaj povodom albuma „Confessions II“ donosi:

prvi kontakt sa albumom u Srbiji - ekskluzivno preslušavanje celog albuma

specijalne akcije i popuste u trajanju od mesec dana

poklone iznenađenja za posetioce

jedinstvenu atmosferu povratka Madone na plesni podijum

Fanovi će na dan događaja imati priliku da:

kupe album „Confessions II“

obezbede limitirana fizička izdanja (vinil, CD i kaseta)

prvi u Srbiji dožive zvučni, vizuelni i konceptualni svet albuma

Atmosferu događaja dodatno će oblikovati DJ Tara Bluu, koja će ekskluzivno puštati ceo album „Confessions II“.

Album dolazi u dvostrukom (dvoslojnom) jarko roze omotu, sa fotografskim unutrašnjim omotom i ekskluzivnim dvostranim posterom.

CONFESSIONS II je i dalje dostupan u preorderu uz besplatnu dostavu putem sajta mascom.rs, a od petka, 3. jula biće dostupan u MASCOMSTORE (Terazije, Ušće, Čumićevo sokače).

„CONFESSIONS II“ - GLOBALNI POVRATAK IKONE, REKORDNA SLUŠANOST U SRBIJI

Nakon Coachella nastupa i objave singla „I Feel So Free“, Madona je ponovo zauzela vrh globalnih lista - pesma je dospela na #1 iTunes u 34 zemlje i postala najdodavaniji track na američkim dance radio stanicama.