Madona se vraća na podijum: MASCOMSTORE na Terazijama organizuje druženje povodom novog albuma pop dive
Povodom izlaska novog albuma Madone „Confessions II“, u petak, 3. jula u 19 časova u prodavnici ploča MASCOMSTORE na Terazijama biće održan ekskluzivni official release event, događaj koji označava početak jedne od najiščekivanijih muzičkih era godine i povratak pop ikone na plesni podijum u punoj snazi.
Album „Confessions II“, objavljen u izdanju Warner Records/Mascom, predstavlja direktan nastavak kultnog remek-dela „Confessions on a Dance Floor“, albuma koji je redefinisao pop i elektronsku muziku i zauvek obeležio savremenu klupsku estetiku.
NOVA ERA MADONNE - POVRATAK NA PLESNI PODIJUM
„Confessions II“ donosi spoj modernog elektronskog zvuka, disko nostalgije i savremenog pop senzibiliteta, uz produkciju inspirisanu klupskom scenom i idejom plesnog podijuma kao ritualnog prostora, a ne samo mesta zabave.
Madona ovaj album opisuje kao umetnički i emotivni manifest povratka pokretu, telu i zajednici, naglašavajući da plesna muzika nosi dublje značenje:
„Ljudi misle da je dens muzika površna, ali greše. Plesni podijum je prag - ritualni prostor u kome pokret zamenjuje jezik. Ples je duhovna praksa. To je mesto povezivanja sa sobom, sa drugima, sa ranjivošću i snagom.“
U saradnji sa producentom Stuartom Priceom, Madona se vraća zvuku koji je definisao jednu eru, ali ga sada oblikuje kroz zreliju, introspektivniju i konceptualno snažniju perspektivu.
OFFICIAL RELEASE EVENT – MASCOMSTORE TERAZIJE
Ekskluzivni događaj povodom albuma „Confessions II“ donosi:
prvi kontakt sa albumom u Srbiji - ekskluzivno preslušavanje celog albuma
specijalne akcije i popuste u trajanju od mesec dana
poklone iznenađenja za posetioce
jedinstvenu atmosferu povratka Madone na plesni podijum
Fanovi će na dan događaja imati priliku da:
kupe album „Confessions II“
obezbede limitirana fizička izdanja (vinil, CD i kaseta)
prvi u Srbiji dožive zvučni, vizuelni i konceptualni svet albuma
Atmosferu događaja dodatno će oblikovati DJ Tara Bluu, koja će ekskluzivno puštati ceo album „Confessions II“.
Album dolazi u dvostrukom (dvoslojnom) jarko roze omotu, sa fotografskim unutrašnjim omotom i ekskluzivnim dvostranim posterom.
CONFESSIONS II je i dalje dostupan u preorderu uz besplatnu dostavu putem sajta mascom.rs, a od petka, 3. jula biće dostupan u MASCOMSTORE (Terazije, Ušće, Čumićevo sokače).
„CONFESSIONS II“ - GLOBALNI POVRATAK IKONE, REKORDNA SLUŠANOST U SRBIJI
Nakon Coachella nastupa i objave singla „I Feel So Free“, Madona je ponovo zauzela vrh globalnih lista - pesma je dospela na #1 iTunes u 34 zemlje i postala najdodavaniji track na američkim dance radio stanicama.
U domaćim okvirima Madonina izdanja premašuju preko 150 miliona strimova na digitalnim platformama (izvor Mascom).