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Poznati srpski glumci Vojin Ćetković i Nikola Rakočević letnje dane provode na crnogorskom primorju, a za predah od svakodnevnih obaveza odabrali su Adu Bojanu, jednu od omiljenih destinacija za ljubitelje prirode i mira.

Delić atmosfere sa odmora Ćetković je podelio sa pratiocima na društvenim mrežama, objavivši seriju fotografija koje dočaravaju opuštene trenutke na peščanoj plaži, uz more i letnje sunce.

Na fotografijama se može videti kako glumac uživa u netaknutoj prirodi i prepoznatljivom ambijentu Ade Bojane, daleko od gradske vreve, okružen tišinom i morskim prostranstvom.

Pogledajte u galeriji fotografije Vojina i Nikole na

1/5 Vidi galeriju Vojin Ćetković i Nikola Rakočević na Adi Bojani Foto: printscreen/instagram/vojin_cetkovic

Na odmoru mu društvo pravi kolega Nikola Rakočević, sa kojim, osim u sunčanju i kupanju, uživa i u aktivnostima na vodi. Među objavljenim kadrovima našle su se i fotografije kajaka, što pokazuje da dvojica glumaca slobodno vreme koriste i za rekreaciju.

Po svemu sudeći, Ćetković i Rakočević maksimalno koriste letnje dane, spajajući odmor, druženje i uživanje u prirodnim lepotama jednog od najlepših kutaka crnogorske obale.

Vikendica u Čortanovcima

Glumački par Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković poseduju vikendicu u Čortanovcima, koja je pravi raj na zemlji. Ovo je luksuzno imanje, u sklopu kog, pored porodične kuće, imaju i veliko dvorište sa bazenom, a iz bajkovite oaze pruža se pogled na Dunav.

Skladan bračni par ovde uživa da provodi vreme sa svojim naslednicama Verom i Milom, posebno za vreme praznika, a u njihov dom možemo da zavirimo putem društvenih mreža, budući da Sloboda često deli fotografije iz ove kuće sunčajući se kraj bazena.

1/6 Vidi galeriju Vikendica Slobode Mićalović i Vojina Ćetkovića Foto: prinscreen/instagram/sloboda_micalovic_boba

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