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Glumac Milan Vasić koji je poreklom sa Kosova svaki slobodan trenutak koristi da poseti rodni kraj. On tamo trenutno boravi sa porodicom, a sada je pokazao i kako se opušta.

Glumac je odlučio da se maksimalno opusti, a sa svojim pratiocima pokazao je kako uživa. Inače, poznato je koliko Milan voli svoj rodni kraj u kome često boravi sa suprugom i sinom kod svojih roditelja.

Milan Vasić uživa na Kosovu Foto: Printscreen/Instagram/milanvasić

Sin prohodao na Kosovu

Milan je nedavno otkrio da je njegov sin napravio prve korake upravo na Kosovu, na dedinom imanju.

"Poželeo je da mu prvi koraci budu na Kosovu i Metohiji", napisao je ponosni tata.

Inače, Milan je i venčanje i krštenje sina upriličio na Kosmetu.

Milan Vasić sa sinom Foto: printscreen/instagram/milanvasic_official

- Bilo je prelepo. Drago mi je da moja supruga voli Kosovo i Metohiju kao i ja. Nikoga ne teram da mora da se ide na Kosovo, ali ona je to prihvatila i bilo je predivno - rekao je nedavno za "Blic" Milan koji je potom Despota krstio u Gračanici.

- Došli dani sreće naše, ostvario Bog mi san. Da u svetoj Gračanici krstim sina na Krstovdan. Mog detinjstva tu su staze, radosne su moje suze. Najsrećniji moj je dan, krstim sina na Krstovdan. Sine, sine, Despote, gledaj sine ove lepote. Slušaj zvona kako bruje, Kosmet ti se sine raduje - napisao je on tada.

(Kurir.rs/Blic)

VIDEO: Milan Vasić krstio sina: