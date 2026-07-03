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Leto je tek počelo, a društvene mreže već su preplavljene fotografijama poznatih ličnosti sa najlepših svetskih destinacija. Međutim, neke objave privuku daleko više pažnje od drugih, pa se za svega nekoliko sati prošire internetom.

Ovoga puta u centru pažnje našla se Rita Ora, koja je sa prijateljima otputovala u Grčku, gde puni baterije daleko od poslovnih obaveza. Pevačica je nizom fotografija i snimaka pokazala kako provodi dane na moru, a fanovi nisu skidali pogled sa njenih letnjih izdanja.

Uz sunce, more i muziku, pevačica je kratko poručila da joj je upravo ovakav predah bio potreban.

Rita Ora uživa na Mikonosu u društvu prijatelja

Rita Ora letuje na poznatom grčkom ostrvu Mikonos, jednom od omiljenih odredišta svetskog džet-seta. Društvo joj prave bliski prijatelji, među kojima je i vlasnica frizerskog salona Džejd Rej Vilijams, sa kojom je napravila zajednički selfi.

Na fotografijama koje je objavila vidi se kako uživa na luksuznoj jahti, sunča se, plovi morem i koristi svaki trenutak za opuštanje. U opisu objave napisala je:

"Bio mi je potreban odmor za dušu - sunce, bikini i muzika."

Upravo ta jednostavna poruka najbolje opisuje atmosferu njenog odmora.

Niz kupaćih kostima privukao pažnju fanova

Pevačica je tokom letovanja nosila nekoliko različitih kupaćih kostima. Na jednoj fotografiji pozira u crnom bikiniju na palubi jahte, dok je na drugim snimcima u srebrnom modelu koji je izazvao veliki broj komentara na društvenim mrežama.

Tokom boravka u Grčkoj nosila je i bikini sa leopard dezenom u retro stilu, koji je upotpunila upečatljivim minđušama i maramom u kosi.

Njeni pratioci posebno su komentarisali njenu zategnutu figuru i sportsku formu, koju pevačica često pokazuje i tokom nastupa.

Skokovi u more, vožnja daske i uživanje na otvorenom

Odmor nije protekao samo u sunčanju. Rita Ora je vreme provodila i u moru, skakala sa jahte, vozila dasku za veslanje i obilazila obalu.

Na putovanju joj se pridružio i prijatelj Vaz Džej Morgan, koji je bio uz nju tokom aktivnosti na vodi.

Pored Mikonosa, pevačica je obišla i grčko ostrvo Hidru. Sa pratiocima je podelila kadrove šetnje kamenim ulicama, susreta sa čuvenim mačkama koje slobodno žive na ostrvu, kao i trenutke provedene na jedrilici dok je plovila preko kristalno čistog mora.

Grčka ostaje omiljena letnja destinacija svetskih zvezda

Nije tajna da su grčka ostrva godinama među omiljenim mestima poznatih ličnosti za letnji odmor. Spoj tirkiznog mora, luksuznih jahti, vrhunskih restorana i opuštene atmosfere svake godine privlači brojne glumce, pevače i sportiste.

Sudeći po fotografijama koje je objavila, Rita Ora pronašla je upravo ono zbog čega mnogi biraju Grčku - nekoliko dana bez žurbe, uz more, prijatelje i muziku.

VIDEO: Rita Ora