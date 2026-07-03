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Uz ekonomsku neizvesnost, strah od veštačke inteligencije i surovo tržište rada koje opterećuje radnike širom sveta, osnivač "Amazona" Džef Bezos ima kontraintuitivnu teoriju o suočavanju sa stresom - i smatra da većina ljudi to potpuno pogrešno razume.

Još 2001. godine, tada relativno novi tehnološki milijarder, nedugo nakon izlaska "Amazona" na berzu 1997, izašao je na binu na samitu „Academy of Achievement" u San Antoniju kako bi objasnio šta zaista uzrokuje stres. Po njegovom mišljenju, to nema nikakve veze sa obimom posla, napornim radnim vremenom ili potrebom za odmorom.

"Možete raditi neverovatno naporno i uživati u tome. Isto tako, možete biti bez posla i biti pod ogromnim stresom," rekao je Bezos.

Krivac, tvrdi Bezos, nije količina posla - već nedelanje.

"Ljudi stalno pogrešno razumeju stres. Stres nastaje kada ignorišete stvari koje ne biste smeli da ignorišete," dodao je.

Osećate stres? Evo Bezosovog rešenja starog 25 godina

Rešenje je, kaže Bezos, jednostavno - i ne zahteva da odmah rešite problem koji vas muči. Dovoljno je da uradite bilo šta, makar i najmanje, kako biste počeli da ga rešavate.

Džef Bezos Foto: Shutterstock

"Stres uglavnom dolazi iz toga što ne preduzimamo akciju u vezi sa nečim nad čim imamo određenu kontrolu. Kada primetim da mi nešto izaziva stres, to mi je signal upozorenja. To znači da postoji nešto što još nisam potpuno definisao u svojoj svesti, što me muči, i da još nisam preduzeo nikakvu akciju povodom toga," objašnjava Bezos.

"Onog trenutka kada to identifikujem i napravim prvi telefonski poziv ili pošaljem prvi mejl - šta god da je potrebno da počnem da rešavam situaciju - čak i ako problem nije rešen, sama činjenica da sam počeo da ga rešavam drastično smanjuje stres", dodao je.

Drugim rečima, olakšanje ne dolazi iz rešenja - već iz pokretanja akcije.

Džef Bezos Foto: AP/Evan Agostini

Svoju poentu objasnio je konkretnim (i pomalo proročkim) primerom: dve osobe mogu biti bez posla, ali će ona koja aktivno šalje prijave i ide na razgovore za posao osećati mnogo manje stresa od one koja sedi kod kuće i brine. Ista situacija - potpuno drugačije mentalno stanje.

"Ako ste bez posla, ali imate disciplinovan pristup - idete na razgovore i aktivno pokušavate da rešite situaciju - bićete mnogo manje pod stresom nego ako samo brinete i ne radite ništa", rekao je Bezos.

Fortune je kontaktirao Bezosa za komentar.

Amazon Foto: Shutterstock

Saveti osnivača kompanija "Amazon" i "Blue Origin" danas deluju relevantnije nego ikada, dok se mladi suočavaju sa neizvesnom ekonomijom, talasom otpuštanja zbog veštačke inteligencije i najgorim tržištem rada u poslednjih 37 godina.

Danas aktuelnije nego ikad

"Bezos je u pravu, i mislim da to danas ima još veću težinu nego kada je prvi put rekao", kaže Luis Maleh za Fortune.

Kao direktor agencije za zapošljavanje "Bentley Lewis", to svakodnevno vidi u praksi: "Većina stresa kod kandidata ne dolazi iz neizvesnosti ili obima posla, već iz razlike između onoga što znaju da bi trebalo da rade i onoga što zapravo rade. Nečinjenje je pravi problem."

Za milione nezaposlenih mladih ljudi, Maleh predlaže konkretne korake kako bi povratili osećaj kontrole.

"Ako čekate odgovor nakon intervjua, najgore što možete da uradite jeste da samo gledate u telefon“, kaže on. „Ponovo se povežite sa pet ljudi iz vaše mreže koji već poznaju vaš rad. Napišite nešto javno i podelite svoje ideje. Pohađajte kurs. Uzmite freelance projekat. Najveće olakšanje dolazi iz same akcije, jer akcija vraća kontrolu, a kontrola smanjuje stres."

Ako imate posao, ali se osećate zaglavljeno i pod stresom, Maleh savetuje: "Manje se prijavljujte, više umrežavajte."

Džef Bezos u mladosti Foto: Thomas COEX / AFP / Profimedia

"Većina viših pozicija se popuni mnogo pre nego što se uopšte objavi oglas“, objašnjava on. Umesto slanja stotina prijava, radnici bi trebalo da odluče sa kim žele da rade i da krenu "unazad od tog cilja". Pokrenite razgovor sa starim kolegom, usavršavajte se za sledeću poziciju i delite svoj napredak.

"Olakšajte drugima da vas preporuče. Postanite očigledan odgovor na pitanje koje ljudi već postavljaju", dodaje.

Na kraju, bilo da želite novi posao, unapređenje ili promenu karijere, odgovornost je na vama. Kako je Bezos rekao još pre 25 godina, preuzimanje kontrole nad sopstvenim uspehom mnogo je manje stresno nego čekanje da neko drugi reši problem - a još manje stresno nego ne raditi ništa.

"Budite direktor sopstvene karijere"

"Budite direktor sopstvene karijere. Niko drugi je neće voditi umesto vas. Ne vaš poslodavac, ne tržište, ne regruter, a sigurno ne LinkedIn algoritam. Onog trenutka kada ljudi prestanu da prebacuju odgovornost za svoju budućnost na druge, tada stres počinje da nestaje," zaključuje.

(Kurir.rs/Blic)

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