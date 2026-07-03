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Jedna od najnevjerovatnijih biografskih priča na ovim prostorima vezana je za ime čuvenog glumca Zvonimira Rogoza, čoveka koji je ostavio neizbrisiv trag u istoriji hrvatske kinematografije i teatra.

Detinjstvo

Svetlost dana ugledao je u Zagrebu, 10. oktobra 1887. godine. Rano je ostao bez oca i majke, pa je obrazovanje sticao na relaciji između Beča i rodnog grada, da bi na kraju ostao upamćen kao prvi dramski umetnik u svojoj zemlji koji je doživeo stotu godinu. Tokom plodne karijere nastupao je na scenama u Osijeku, Ljubljani i Pragu, ostvarivši i zapažen filmski uspeh. Svetsku slavu doneo mu je kultni kinematografski rad "Ekstaza", gde je delio kadar sa čuvenom Hedi Lamar. Ona je tumačila lik mlade supruge željne strasti koja je zarobljena u bračnoj zajednici sa znatno starijim čovekom, koga je igrao upravo Rogoz.

Pogledajte u galeriji fotografije Zvonimira Rogoza:

1/5 Vidi galeriju Zvonimir Rogoz Foto: printscreen/youtube/TV kalendar | HRT

"Hedi je živa, ali je daleko, negde na Floridi. Imala je 18 godina kad smo snimali taj film u Pragu. Bila je lepa. Zamislite, pre 50 godina gola žena na filmu. Režiser je dve godine tražio glumicu za glavnu ulogu po celoj Čehoslovačkoj, a na kraju je doveo lepu Hedi iz Nemačke," prisećao se svojevremeno glumac.

Postao otac u 92. godini

Pored izuzetnih profesionalnih dostignuća, javnost je najviše intrigirao nesvakidašnji detalj iz njegove privatne sfere. Naime, Rogoz je dobio naslednika Rafaela u svojoj 92. godini, dok je njegova izabranica Agata bila mlađa od njega čak 56 godina. Ova vest je izazvala opšte čuđenje, pa su čaršijom ubrzo počele da kruže teorije i sumnje u glumčevo očinstvo.

Ipak, Agata je čvrsto stajala iza svojih reči, tvrdeći da su takve spekulacije plod pakosti i ljubomore bivših žena koje su nekada bile u vezi sa ovim harizmatičnim zavodnikom. Sam Rogoz je na medijsku galamu odgovorio potpuno smireno, uz prepoznatljiv humor i duhovitu opasku koja se i danas pamti: "Nismo pazili."

Jugoslovenski glumac Zvonimir Rogoz Foto: printscreen/youtube/TV kalendar | HRT

Ženio se dva puta

Premda je celog života bio magnet za suprotni pol, zvanično je stao na ludi kamen svega dva puta, a Agata je obeležila pozne godine njegovog života. Svoju strast prema daskama koje život znače praktikovao je i kao stogodišnjak, čime je obezbedio mesto u Ginisovoj knjizi rekorda. Pred sam kraj svog životnog puta objavio je autobiografsko delo pod nazivom „Mojih prvih 100 godina”, a o njegovoj vitalnosti svedoči i dokumentarno ostvarenje „Zdrav Rogoz u zdravom telu”.

Napustio je ovaj svet 6. februara 1988. godine u Zagrebu, u 101. godini. Njegovo prvo dete iz braka sa suprugom Ludvikom, uspešna češka umetnica Libuša Rogoz, preminula je 2016. godine.

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