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Slavna oskarovka Penelope Kruz viđena je na tribinama "SoFi" stadiona u Los Anđelesu kako vatreno bodri fudbalsku selekciju svoje domovine. Španski tim je bez većih poteškoća trijumfovao nad Austrijom rezultatom 3:0, čime je obezbedio plasman u osminu finala Svetskog prvenstva koje se održava od 11. juna do 19. jula.

Poznata glumica je emotivno ispratila svaki pogodak crvene furije, a u VIP loži društvo su joj pravili suprug Havijer Bardem i popularna muzička zvezda Rosalija. Ovaj glumačko-bračni par konstantno je bio u fokusu televizijskih kamera, ali je Penelope ipak privukla najviše pažnje, a njen izgled na ekranima pokrenuo je lavinu debata među gledaocima.

Nagađanja o estetskim zahvatima

Atraktivna Španjolka (52) u prvi mah je zbunila mnoge obožavaoce koji su istakli da je neprepoznatljiva. Korisnici Instagrama masovno komentarišu da se izgled holivudske dive drastično promenio u proteklom periodu. Mnogi smatraju da je takvom utisku doprinela i nova frizura, budući da je Kruzova svoju prepoznatljivu dugu, tamnu kosu skratila i osvežila je svetlijim nijansama.

Ipak, talas komentara najviše je bio usmeren na njeno lice.

"Gde nestade ona lepota?" zapitao se jedan od korisnika društvenih mreža, dok su drugi dodali da glumica "više ne liči na sebe".

Deo javnosti uveren je da razlog za ovakvu transformaciju nisu godine, već preterivanje sa estetskim korekcijama. Iako ove teorije nemaju zvaničnu potvrdu, niti je zvezda ikada javno govorila o odlascima pod nož, plastični hirurzi su ranije analizirali njeno lice i navodili da je sklona bejbi botoksu.

Penelope Kruz, Havijer Bardem na Svetskom prvenstvu 2026 Foto: Printscreen/Facebook

Ova vrsta tretmana inače služi za diskretno osvežavanje lica, ali na osnovu reakcija na internetu, javnost smatra da je efekat u njenom slučaju previše očigledan i vizuelno nezadovoljavajući. Nasuprot kritikama, verni fanovi su stali u odbranu svoje omiljene glumice, hvaleći njenu prirodnu energiju, navijački žar na Mundijalu i autentičnu lepotu. Pored pomenute trojke, među poznatim ličnostima na tribinama našla se i Mia Kalifa, nekadašnja zvezda filmova za odrasle.

Porodični život

Nakon što su je objektivi snimili u Americi, ponovo se aktuelizovalo pitanje gde poznata porodica zapravo provodi svakodnevicu. Penelope Kruz i Havijer Bardem sa svojom decom, petnaestogodišnjim Leonardom i dvanaestogodišnjom Lunom, primarno borave u elitnom stambenom kompleksu u blizini Madrida. Supružnici se trude da privatni život drže u strogoj tajnosti kako bi naslednicima obezbedili mirno odrastanje bez pritiska medija i paparaca koji su specifični za Holivud.

Pored ove porodične baze, par poseduje luksuzan stan u srcu španske prestonice, kao i prelepo imanje na Bahamima, tačnije na ostrvu Velika Eksuma. Ova rezidencija nosi naziv "Bougainvillea House" i upravo na tom mestu su 2010. godine organizovali svoje intimno venčanje. Glumački par ima u vlasništvu i luksuznu kuću u Los Anđelesu, koju koriste tokom poslovnih angažmana i sezone filmskih nagrada, a ova lokacija im je idealna baza tokom trajanja ovogodišnjeg Svetskog prvenstva čiji su domaćini Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada.

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