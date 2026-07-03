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Mlađi sin Pamele Anderson i Tomija Lija, Dilan Džeger Li, stupio je u bračnu zajednicu. Kreativni direktor kozmetičke marke "Sonsi skin" venčao se sa svojom višegodišnjom partnerkom, dizajnerkom enterijera Paulom Brus. Svečani čin odigrao se u Sen Tropeu, na istom mestu gde je par ozvaničio veridbu u julu 2024. godine. Svadbena proslava organizovana je u krugu najbližih u jednoj privatnoj vili u kompleksu Le Parks, a među zvanicama su bili Dilanovi roditelji i njegov tridesetogodišnji brat Brendon Li.

Romantična atmosfera

Mladoženja je za časopis "Vog" istakao da je atmosfera bila izuzetno spokojna i prožeta emocijama.

"Ceremonija je bila mirna i sentimentalna. Videti svoju prelepu ženu kako hoda niz prolaz i izgovara moje zavete usred najlepše bašte divljeg cveća bio je ostvarenje sna," izjavio je Dilan.

Izgled neveste kreirao je Fernando Garsija za modnu kuću Oskar de la Renta. Paula je sa svojom majkom i svekrvom Pamelom aktivno učestvovala u osmišljavanju toalete, tražeći nadahnuće u staroj francuskoj kinematografiji, ostvarenju Sofije Kopole "Marija Antoaneta", klasiku "Smešno lice" sa Odri Hepbern, kao i starim modnim revijama. Poznata majka je takođe ponela kreaciju Oskara de la Renta – unikatnu brokatnu haljinu u nijansi senfa sa diskretnim ogrtačem, dok se Dilan opredelio za odelo sa potpisom brenda "Dženuardi".

Roditeljski ponos

Pamela je za "Vog" priznala da je sklapanje braka njenog mlađeg sina za nju predstavljalo izuzetno dirljiv trenutak.

"Toliko sam srećna zbog Dilana i uzbuđena što ga ispraćam u divlji svet. Suze me ponekad iznenađuju - suze sreće. Ali kao što kaže Halil Džibran: 'Kao roditelji, mi smo luk iz kojeg život izvire,'" rekla je ona

Novopečeni bračni par je istakao da ih je tokom proslave preplavio osećaj apsolutnog blagostanja. Dilan je pojasnio da je bilo neverovatno videti sve drage ljude okupljene na jednom mestu i da se u vazduhu osećala ogromna količina ljubavi i pozitivne energije.

Pogledajte u galeriji fotografije Pamele Anderson i Tomija Lija:

1/4 Vidi galeriju Tomi Li i Pamela Anderson Foto: Will Binns / Pacific coast news / Profimedia, LUCY NICHOLSON / AFP / Profimedia, Profimedia

Sinovljeva želja

Kada je par objavio veridbu pre dve godine, na društvenim mrežama su podelili trenutke sa prosidbe na plaži Sansa. Dilan je tada uz fotografiju poljupca na obali napisao kratku poruku "Do kraja" uz simbol prstena. Na video-snimcima se videlo kako prosi Paulu na kolenima, praćen aplauzom prisutnih, kao i momenat kada otvara penušavo vino dok mu partnerka kroz smeh poručuje da pazi da se ne povredi.

Pamela je tada javno čestitala rečima: "Toliko sam srećna zbog vas!!! Vi ste stvoreni jedno za drugo... Volim vas oboje, čestitam!"

Uoči venčanja, glumica je otkrila da je sin imao specifičnu molbu u vezi sa njenim izgledom. Iako je zvezda "Čuvara plaže" često eksperimentisala sa frizurom, Dilan je želeo njenu klasičnu verziju. Tokom gostovanja u emisiji "Today" 11. februara – nakon što se na dodeli Zlatnih globusa u januaru 2026. godine pojavila sa plavom kosom – otkrila je da ju je sin otvoreno pitao: "Mama, možeš li biti plava za moje venčanje?"

Pogledajte kako Pamela Anderson izgleda sada:

1/5 Vidi galeriju Pamela Anderson na dodeli Zlatnih globusa 2026 Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Doug Peters / Alamy / Profimedia, imageSPACE, Imagespace / Alamy / Profimedia

Andersonova je sa zadovoljstvom ispunila tu želju, napomenuvši voditeljkama Dženi Buš Hejger i Šenel Džons da joj je prijalo da se vrati svom prepoznatljivom imidžu. Glumica inače nikada nije krila privrženost sinovima, pa je tako i za Dilanov dvadeset osmi rođendan, 29. decembra, objavila emotivnu poruku uz njegovu fotografiju iz detinjstva:

"Srećan rođendan, Dilane. Dragi moj anđele. Moj slatki dečaku. Ti si tako nežna i mudra sila u svetu, umetnik sa dobrim poslovnim smislom i samokontrolom kakvu nema niko drugi. Pravi gospodin. Imao si neverovatnu godinu. Tako sam ponosna na tebe. Želim ti divan dan okružen prirodom i ljubavlju... Svim srcem, mama."

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