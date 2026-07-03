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Švedski glumac Kjel Nilson, koji je svetsku slavu stekao upečatljivom ulogom u kultnom ostvarenju "Pobesneli Maks 2", izgubio je životnu bitku u 76. godini, nakon dugogodišnje i teške borbe sa oboljenjem bubrega. Umetnik je preminuo u četvrtak, 2. jula u Kvinslendu, u Australiji, što je javnosti saopštila njegova porodica, kao i njegov menadžer Kris Karbo, koji je ove tužne vesti potvrdio za medijsku kuću TMZ.

Karbo je Nilsona opisao kao izuzetnog čoveka koji je kroz svoj rad kao trener dizanja tegova bio nepresušna inspiracija okolini, dodajući da je glumac sa ponosom nosio status zvezde pomenutog akcionog filma i neizmerno cenio naklonost obožavalaca. Istog dana, porodica preminulog umetnika oglasila se na društvenoj mreži Fejsbuk, otkrivši da se Nilson punih četiri i po godine borio sa neizlečivom bolešću bubrega, zbog čega je morao da odlazi na dijalizu tri puta sedmično.

Poslednji dani

"Prošle nedelje, nakon mnogo razmišljanja, Kjel je doneo odluku da povrati kontrolu nad svojim bolom i svojim telom tako što će prekinuti dijalizu", naveli su članovi njegove porodice u emotivnom obraćanju, napominjući da su dani pred njegov odlazak bili ispunjeni spokojem, harmonijom, zahvalnošću i mirenjem sa sudbinom. Glumac je izdahnuo tiho, u snu, a u poslednjim trenucima uz njega su bili njegovi sinovi.

Porodica je takođe naglasila da mu je funkcija bubrega otkazala još 2022. godine, ali da je on uprkos mračnim prognozama lekara uspeo da dočeka još četiri Božića. Pored primarne bolesti, glumac se suočavao i sa ozbiljnim problemima sa zgrušavanjem krvi u nogama koji su mu onemogućili kretanje. Ipak, zahvaljujući čeličnoj volji, upornosti i napornim treninzima sa tegovima, on je uspevao da prevaziđe i te prepreke.

"Taj način razmišljanja nije samo prevazišao nemoguće, već je Kjelu dao više od četiri godine života koje inače možda nikada ne bi imao. Još važnije, dao mu je priliku da nastavi da odgaja svojih pet sinova, koje je voleo neopisivo, i koji su njega voleli podjednako duboko", dodali su njegovi najbliži.

Umro glumac Kjel Nilson, zvezda filma Pobesneli Maks 2 Foto: Printscreen/Instagram/screenthrill

Od olimpijskog sportiste do holivudskog negativca

Nilson je rođen 1949. godine u švedskom gradu Geteborgu, u regiji Vestra Jetalanda. Pre nego što je zakoračio u svet glume, bio je uspešan dizač tegova vrhunske klase, a put Australije krenuo je 1980. godine sa zadatkom da trenira švedske olimpijce koji su se spremali za Letnje olimpijske igre u Moskvi.

Tokom boravka na petom kontinentu, sudbina ga je spojila sa tamošnjom glumicom Kejt Ferguson, sa kojom je kasnije te godine stupio u brak u Švedskoj. Upravo ga je supruga nagovorila da se trajno presele u Australiju i pomogla mu da izgradi kontakte u tamošnjoj filmskoj industriji. Svoj glumački prvenac ostvario je u ostvarenju "Piratski film", što mu je ubrzo otvorilo vrata za ulogu zloglasnog Humungusa u filmskom klasiku "Pobesneli Maks 2", koja ga je i upisala u filmsku istoriju.

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