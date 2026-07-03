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Princeza od Velsa,Kejt Midlton, pokušava da nagovori svog supruga, princa Vilijama, da se sastane sa bratom, princem Harijem i njegovom porodicom koja će ovog meseca doći u Veliku Britaniju. Hari stiže sa suprugom Megan Markl i njihovom decom, sinom Arčijem i ćerkom Lilibet. Stric i strina upoznali su mališana dok su Hari i Megan živeli u Londonu, ali malenu Lilibet nikada nisu videli.

"Vilijam zasad ne planira da bude tamo, ali situacija može da se promeni. Kejt pokušava da uveri Vilijama da se sastane sa Harijem, Megan i decom," ispričao je dobro upućeni izvor za "Us Weekly". Dodao je i kako je Kejt takođe zainteresovana za susret sa decom.

Pogledajte u galeriji na Rojal Askotu:

1/5 Vidi galeriju Kejt Midlton na Rojal Askotu Foto: Maureen McLean / Shutterstock Editorial / Profimedia, Stephen Lock / i-Images / Eyevine / Profimedia

Retke posete Engleskoj i porodični šok

Dosad nisu imali prilike da vide Arčija i Lilibet, jer su poslednji put u Engleskoj bili u junu 2022. godine povodom Platinastog jubileja kraljice Elizabete Druge, koja je tada obeležila 70 godina vladavine. Lilibet je tada proslavila prvi rođendan, pa ih se ne bi sećala čak i da je srela Vilijama i Kejt. Vest o povratku Megan i Harija sa decom u njegovu rodnu zemlju bila je šok za mnoge članove kraljevske porodice.

Kejt se navodno nada da će se Vilijam pojaviti i videti brata, snaju i nećake, ali poštuje njegovu odluku kakva god ona bila. Britanski mediji pišu i kako će se budući kralj sastati sa mlađim bratom tek kada bude spreman.

"Nisu očekivali da će Hari doći u Ujedinjeno Kraljevstvo sa Megan i decom, stoga okleva. Ako još nije spreman, do ponovnog susreta neće doći," ističe izvor.

Megan Markl, princ Hari Foto: Netflix / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Podrška kraljice Kamile

S druge strane, kralj Čarls se nada susretu sa sinom i snajom i obnovi narušenog odnosa.

"Kamila snažno podržava nastojanja da se odnos poboljša. Svakako vlada uzbuđenje, a i Čarls je optimista po tom pitanju. Nada se da je to ujedno i prvi korak prema popravljanju odnosa između Harija i Vilijama," kaže izvor.

Deci Harija i Megan ovo će biti prvi put u Engleskoj nakon 2022. godine, a posvađana braća su se poslednji put videla na sahrani kraljice Elizabete Druge iste godine.

Povod za povratak

Hari i Megan venčali su se u maju 2018. godine, sledeće godine dobili su sina Arčija, a onda su početkom 2020. napustili kraljevske dužnosti i preselili se u Kanadu, a potom u Ameriku, gde su dobili i ćerku. Sada se vraćaju kako bi promovisali Invictus Games, koje će se održati sledeće godine u Birmingemu. Reč je o međunarodnom sportskom takmičenju za ranjene i bolesne vojnike i veterane koje je 2014. godine pokrenuo princ Hari.

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