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Poznata internet zvezda Emilija Kiser, koja se pre malo više od godinu dana suočila sa stravičnim gubitkom sina usled nesreće na bazenu, ponovo je u drugom stanju. Ona je kroz ovu vest ujedno i prvi put javno progovorila o porodičnoj tragediji koja ih je zadesila. Emilija je putem svog Instagram profila u petak, 3. jula, otkrila da sa suprugom Brejdijem čeka treće dete. Ovaj bračni par već podiže petnaestomesečnog dečaka Tedija, dok su starijeg sina Triga tragično izgubili 2025. godine.

"Veoma smo zahvalni i uzbuđeni što možemo da podelimo vest da ćemo dočekati još jednu bebu u našoj porodici," navela je influenserka u svojoj objavi, opisujući ove lepe vesti kao svetlost koja im je obasjala najmračnije životne trenutke.

Suočavanje sa tugom

Srećne vesti o proširenju porodice stižu nakon bolnog perioda i gubitka njihovog trogodišnjeg naslednika Triga, koji se utopio u dvorišnom bazenu njihove porodične kuće u Arizoni. Dečak je hitno prebačen u bolnicu nakon što je 12. maja 2025. godine upao u vodu, ali je uprkos naporima lekara preminuo šest dana kasnije.

Skoro godinu dana nakon nesreće, Emilija se 7. aprila osvrnula na svoj bračni odnos u odgovorima na komentarima ispod svog video-bloga na platformi TikTok. Tom prilikom je objasnila kako je tekao proces isceljenja i kako je pronašla snagu da oprosti suprugu.

"Ne oporavljate se od gubitka, već naučite da živite sa tugom," istakla je ona, naglašavajući da su joj u tome pomogli česti odlasci na terapiju, kontinuitet, kao i spoznaja da svako ljudsko biće ima pravo na ljubav, saosećanje i oproštaj, bez obzira na osude okoline.

Pogledajte u galeriji fotografije Emilije Kiser sa decom:

1/5 Vidi galeriju Emilija Kiser sa porodicom Foto: printscreen/instagram/emiliekiser

Prva ispovest u podkastu

Tokom prošlomesečnog gostovanja u emisiji On Purpose kod voditelja Džeja Šetija, Emilija je dala svoj prvi zvanični intervju nakon gubitka deteta i detaljno opisala kroz šta je prolazila u proteklih godinu dana.

„Gubitak deteta vam zaista pokazuje na najstrašniji, najrealniji mogući način koliko brzo život može da se promeni i koliko brzo život može bukvalno biti oduzet” - poverila se influenserka domaćinu podkasta.

U nastavku razgovora, Emilija je otvoreno govorila o bolnom procesu opraštanja suprugu Brejdiju. Priznala je da je u ranim fazama žaljenja osećala ogroman bes prema njemu i da je ozbiljno strahovala da će im se brak raspasti. Ipak, vremenom je shvatila da je sudbina mogla da zameni njihove uloge i da ona bude ta koja je te večeri ostala sa decom.

Emilija Kiser prvi put o tragediji Foto: Printscreen/ Youtube

"Mogla sam jednako lako biti ja na Brejdijevom mestu. Brejdi se brinuo o našem novorođenčetu. Kada sam te večeri otišla na večeru, on je odmrzavao moje majčino mleko, pokušavajući da smiri Tedija," ispričala je Emilija i zaključila:

"To ne opravdava ništa. Ne opravdava ono što se dogodilo. Ne opravdava nijedan od niza događaja nakon toga. Ali preuzimanje te odgovornosti, zajedno sa svim ostalim stvarima koje znam da sam mogla da promenim, dalo mi je toliko istinske, duboke, prave, sirove empatije prema njemu. Ovo sam mogla biti ja... Toliko bih duboko želela da mi oprosti i da zna da nisam namerno dozvolila da se to desi."

Podsetimo, Emilija Kiser postala je poznata na društvenim mrežama zahvaljujući sadržaju o porodici i nezi kože, a tokom trudnoće često je objavljivala fotografije i savete za buduće mame.

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