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Tejlor Svift i Trevis Kelsi objavili da su se "upravo venčali“, i to na bilbordima. Ceremoniju je navodno predvodio Adam Sendler, dok su mladenci nosili odeću po meri modne kuće Dior.

Posle 16 studijskih albuma, niza teških ljubavnih raskida i svetske turneje koja je oborila rekorde, 36-godišnja Tejlor je zvanično izgovorila sudbonosno "da“ svom princu iz bajke.

Tejlor Svift i Trevis Kelsi na bilbordima objavili da su se venčali Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Trevis Kelsi i pop ikona Tejlor Svift izgovorili su sudbonosno "da“ u petak na raskošnoj ceremoniji, samo deset meseci nakon što su u avgustu 2025. godine objavili veridbu.

Veliki ljubičasti ekrani sa natpisom "Upravo venčani!“ zasvetleli su ispred Medison Skver Gardena oko 19.30 sati u petak, otprilike sat vremena nakon što je primećen Tejlorin terenac kako ulazi u kompleks.

U galeriji pogledajte fotografije Tejlor Svift i Trevisa Kelsija:

1/6 Vidi galeriju Tejlor Svift je u vezi sa ragbistom Trevisom Kelsijem Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia, Patrick Smith / Getty images / Profimedia, Jeff Speer/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Tejlorin blindirani sivi terenac dočekali su oduševljeni fanovi koji su navijali dok je stizala oko vremena za koje se pretpostavljalo da će početi ceremonija venčanja.

Desetine poznatih zvanica sa A-liste, prijatelja Tejlor i Trevisa, pristigle su u Medison Skver Garden znatno pre početka venčanja.

Među zvanicama koje su viđene bili su Ed Širan, Karli Klos, Dakota Džonson, Bredli Kuper, Zoi Kravic, Erin Endruz, Metju Staford i Grejem Norton.

Tejlor Svift Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia

Ubrzo nakon što su mladenci izgovorili bračne zavete, modna kuća Dior saopštila je da je izgled mlade i mladoženje osmislio Džonatan Anderson, kreativni direktor Diorovih ženskih, muških i haute couture kolekcija, u bliskoj saradnji sa mladencima. Ovo je bila prva venčanica visoke mode koju je ovaj dizajner kreirao za svetski poznatu ličnost.

Mladenci su nosili cipele izrađene po meri brenda Christian Louboutin, dok je Tejlor nosila nakit kuće Cartier.

Tejlor Svift Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Modna kuća je takođe potvrdila da mladenci nisu imali deveruše niti kumove u tradicionalnom smislu.

Umesto toga, Tejlorin brat Ostin Svift imao je ulogu njene "muške deveruše“ (Man of Honor), dok je Trevisov brat, bivša zvezda Filadelfija Iglsa Džejson Kelsi, bio njegov kum (Best Man).

"Ceremonija je spojila obe porodice, a vodio ju je njihov prijatelj Adam Sendler“, navodi se u saopštenju za medije.

Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Fanovi su mesecima nagađali ko bi mogao da bude među Tejlorinim deverušama, a kao glavne kandidatkinje pominjale su se njene bliske prijateljice Selena Gomez i Điđi Hadid.

Tejlorina najbolja prijateljica iz detinjstva, Abigejl Anderson, i Lora Kruk, verenica hvatača Njujork Džajantsa Džudžua Smita-Šustera, pojavile su se u istim haljinama vrednim 795 dolara, sa cvetnim korsetom i suknjom od braon satena, zbog čega su fanovi posumnjali da su otkrivene haljine deveruša.

Verenički prsten Tejlor Svift Foto: Printscreen/ Instagram/ taylorswift

Međutim, ispostavlja se da je reč samo o usklađenom stilu odevanja, pošto je Dior potvrdio da pop zvezda nije imala deveruše.

Nedugo nakon što je objavljeno da se par zvanično venčao, nad Njujorkom se spustio jak pljusak, pa su ljudi okupljeni ispred Medison Skver Gardena potrčali da se sklone od obilne kiše.

Tokom dana uoči velike ceremonije kružile su glasine da su se Tejlor i Trevis već venčali na privatnoj ceremoniji.

Tejlor Svift i Trevis Kelsi objavili veridbu na Instagramu Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Međutim, Rik, jedan od Tejlorinih rođaka, ekskluzivno je izjavio za The U.S. Sun ispred hotela Ric-Karlton u Njujorku u petak:

"Ceremonija je danas. Sve te glasine su besmislice. Tejlor i Trevis se još nisu venčali. Danas izgovaraju bračne zavete.“

Zvezda Kanzas Siti Čifsa zaprosila je Tejlor nakon dve godine veze, tokom privatne prosidbe u njihovom domu, okružena stotinama cvetova.

Tejlor Svift Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / The Mega Agency / Profimedia

Njihovo venčanje usledilo je nakon višemesečnih nagađanja fanova o tome kada i gde će biti održana svadba Tejlor Svift i Trevisa Kelsija.

Par je na kraju odlučio da izgovori sudbonosno "da“ u Medison Skver Gardenu, pred, prema glasinama, oko 1.000 zvanica.

Prema izveštavanju lista The New York Times, jedan izvršni direktor iz sveta zabavne industrije izjavio je da je višednevna proslava trebalo da počne intimnim okupljanjem u Medison Skver Gardenu 2. jula.

Foto: David Eulitt / Getty images / Profimedia

Nakon privatnog događaja trebalo je da usledi znatno veća ceremonija na istom mestu, 3. jula.

Pojedini saigrači Trevisa Kelsija iz ekipe Kanzas Siti Čifsa navodno su rezervisali blokove soba u hotelu Marriott Marquis na Tajms skveru.

Prema navodima, podnet je zahtev za zatvaranje ulica oko Medison Skver Gardena od 2. do 4. jula, tokom prazničnog vikenda, a u tom periodu, od 29. juna do 6. jula, u dvorani nije bilo zakazanih javnih događaja.

Tejlor Svift na dodeli Radio Music nagrada Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Navodno je i policija zadužena za bezbednost na železničkoj mreži Amtraka unapred obaveštena o predstojećem venčanju slavnog para.

Tokom tri dana stotine radnika pripremale su prostor, a u dvoranu su dopremani jastozi, kutije sa slatkišima, kao i veliki broj stolova i barskih pultova.

Stotine policajaca angažovane su da obavljaju bezbednosne provere, radeći na temperaturama koje su dostizale oko 38 stepeni Celzijusa i u smenama dugim do 30 sati, tokom jednog od najzahtevnijih događaja godine.

Tejlor Svift Foto: Lisa/AFF-USA / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Mnogi policajci deluju zabrinuto, svesni da je pred njima izuzetno zahtevan operativni dan“, rekao je izvor za The U.S. Sun.

"Neki su već iscrpljeni i teško podnose visoke temperature. Rashlađuju se mašući fasciklama i kapama čak i dok stoje u hladu, pre nego što se ponovo vrate na užareno sunce kako bi zauzeli položaje i patrolirali oko mesta venčanja. Biće to veoma dug dan za policajce koji već rade prekovremeno zbog ovog višednevnog događaja.“

Tejlor Svift na dodeli Gremi nagrada 2025 Foto: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia

Uprkos velikoj gužvi oko događaja, fanovi koji su čekali ispred ostali su razočarani, jer im stroge mere obezbeđenja nisu dozvolile ni najmanji pogled na ono što se dešava unutra.

Mogli bi da čekaju još duže ukoliko par uskoro ne odluči da sam objavi fotografije ili snimke.

Izvori su za The U.S. Sun izjavili da se fotografije sa venčanja Tejlor Svift i Trevisa Kelsija možda neće pojaviti u luksuznim časopisima narednih dana.

Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia

"Pre dve nedelje Ana Vintur je lično kontaktirala Tejlor u ime magazina Vogue i pitala je da li želi da upravo oni prate venčanje“, saznaje The U.S. Sun.

"Tejlor još nije bila sigurna i razgovori su trajali, ali je verovatno da neće imati zvanično fotografisanje na venčanju niti će objaviti skice svoje venčanice. Takođe je veoma pažljivo čuvala u tajnosti šta će obući, ali je poznato da je sarađivala sa više dizajnera. Tokom dana nosiće nekoliko različitih haljina.“

Foto: Newspix/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Mesecima pre venčanja pojavili su se izveštaji da je Tejlor planirala da potpuno preuredi svoju vilu vrednu 32 miliona dolara na Rod Ajlendu kako bi u njoj organizovala venčanje iz bajke.

Fanovi su verovali da će ceremonija kraj mora biti održana 13. juna, što je aluzija na srećni broj 13 pevačice pesme "Out of the Woods". Izvor blizak Tejlor rekao je za The U.S. Sun da je planirala da uredi novi vrt na svom imanju, dok je par navodno nameravao da samo za cveće izdvoji oko 1,2 miliona dolara.

Tejlor Svift i Travis Kelsi Foto: printscreen/KelceBrothers/ Instagram

Kako se navodi, Tejlor je počela da sadi omiljeno cveće u novom vrtu mesecima unapred, birajući pre svega crvene ruže, hortenzije, orhideje i božure.

"Želi da čitava proslava izgleda kao more cveća, sa aranžmanima od belih, ljubičastih i ružičastih orhideja, kao i plavih, belih i ružičastih hortenzija i božura u nijansama ružičaste, bele i crvene“, tvrdio je izvor.

Foto: CBS / Ferrari / Profimedia

"Tejlor sanja da bude potpuno okružena cvećem, sa raskošnim cvetnim žbunovima na svakom koraku, kako bi ostvarila svoj tinejdžerski san da se uda usred mora cveća.“

Jedini pogled koji su fanovi uspeli da bace u prostor održavanja događaja otkrio je bukete narandžastog cveća odmah iza ulaznih vrata.

Cvetni aranžmani činili su veliki cvetovi jarkonarandžaste boje, dok su prozori bili prekriveni raskošnim ružičastim zavesama.

Foto: VALERIE MACON / AFP / Profimedia

Ovaj slikoviti vrtni ambijent podseća na cvećem ispunjenu prosidbu para iz prošlog avgusta, koja je, prema navodima, održana u dvorištu luksuznog imanja Trevisa Kelsija u Livudu, u saveznoj državi Kanzas.

Pored cveća, The U.S. Sun je ranije objavio da je par planirao da izdvoji čak osam miliona dolara samo za obezbeđenje događaja.

Foto: Billy Bennight / ADMedia / Profimedia

Isti izvor naveo je da je Tejlor planirala "višednevnu proslavu“, od petka do nedelje, kako bi svadbeni vikend postao "jedinstvena i nezaboravna uspomena koju će čuvati do kraja života“.

Kada je reč o bezbednosti, Medison Skver Garden predstavlja idealno mesto za svetsku muzičku zvezdu, jer objekat nema prozore, može da primi veliki broj gostiju i pruža visok nivo privatnosti, štiteći događaj od upornih fanova i paparaca željnih da vide poznati par.

Uoči venčanja, ni Tejlor Svift ni njen partner iz NFL-a nisu javno govorili o svojim planovima za venčanje, pa je sve ostalo predmet nagađanja i spekulacija.

Video: Koncert Tejlor Svift