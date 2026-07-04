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Princeza od Velsa se ovih dana našla u centru pažnje nakon što su se na društvenim mrežama pojavile spekulacije da je tokom posete Vimbldonu na suptilan način uputila provokaciju princu Hariju i Megan Markl.

Kejt Midlton prisustvovala je jednom od mečeva na čuvenom teniskom turniru, gde je razgovarala sa posetiocima i delila ulaznice za Vimbldon. Međutim, pažnju javnosti privukao je jedan detalj koji su pojedini korisnici interneta odmah povezali sa vojvodom i vojvotkinjom od Saseksa.

Naime, princeza od Velsa nije sedela u kraljevskoj loži, već je deo mečeva pratila među ostalim gledaocima na tribinama, što su mnogi protumačili kao poruku da se oseća bezbedno među ljudima.

- Kejt sedi blizu mesta gde ljudi mogu bezbedno da prolaze bez straha zbog obezbeđenja. Ovo je buduća kraljica Engleske - napisao je jedan korisnik društvenih mreža, prenosi magazin OK!.

Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavili i brojni drugi komentari.

- To je razlika. Ketrin ne pravi dramu, za razliku od para preko okeana kojima je obezbeđenje potrebno svuda, a istovremeno žele da sačuvaju privatnost - glasio je jedan od komentara.

Drugi korisnik je dodao:

-Takođe nije zauzimala prostor oko sebe i ostavila je prolaz slobodnim. Predivna dama.

Bilo je i onih koji su otišli korak dalje.

Megan Markl, princ Hari
Megan Markl, princ Hari Foto: Netflix / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

- Ne bi me iznenadilo da je ovo bila suptilna poruka, i iskreno, dopada mi se - napisao je još jedan komentator.

Ipak, treba naglasiti da nema nikakvih dokaza da je Kejt Midlton namerno želela da pošalje poruku Hariju i Megan. Tvrdnje o navodnom "trolovanju" zasnivaju se isključivo na tumačenjima korisnika društvenih mreža i pojedinih tabloida, dok princeza nije komentarisala ove navode.

(Kurir.rs/ Glossy)

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Video: Trik Kejt Midlton za fotkanje

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Trik Kejt Midlton za fotkanje Izvor: TikTok/themirandaholder