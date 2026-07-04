Evo zašto su Tejlor Svift i Trevis Kelsi odabrali baš Adama Sendlera da ih venča
Adam Sendler bio je jedno od najvećih iznenađenja na venčanju Tejlor Svift i Trevisa Kelsija, ali njegova ključna uloga u ceremoniji daleko je od slučajnosti.
Popularni glumac i komičar venčao je par u petak u njujorškom Medison Skver Gardenu, vodeći ih kroz zavete pre nego što su pred porodicom i bliskim prijateljima zvanično proglašeni supružnicima. Iako je odabir mnoge obožavatelje zatekao, Sendler je godinama gradio iskrena prijateljstva i s pevačicom i sa sportistom, piše Hello! Magazine.
Sprijateljili se na snimanju filma
Prijateljstvo Sendlera i Kelsija razvilo se tokom snimanja filma "Happy Gilmore 2", u kojem je zvezda Kansas City Chiefsa imala kameo ulogu. Gostujući ranije ove godine u emisiji "The Pat McAfee Show", Trevis nije skrivao oduševljenje radom s jednim od svojih komičarskih idola.
"Raditi sa samim Hepijem Gilmorom, Sendmanom... bilo je neverovatno", izjavio je i dodao: "Jednako je kul van ekrana kao i na njemu, i to je bilo ostvarenje sna." Divljenje je očito obostrano. Pre izlaska filma, Sendler je opisao Trevisa kao "tako nežnog, dragog dečka i đavolski smešnog".
"On je poput momaka s kojima sam odrastao", rekao je glumac za Entertainment Tonight. "Dok sam bio s Trevisom, podsetio me na moje prijatelje iz srednje škole." Takođe je pohvalio NFL zvezdu kao "sjajnog glumca, sjajnog čoveka" i "pravog frajera".
Tejlor kao deo porodice Sendler
Adamovo prijateljstvo s Tejlor seže još dublje u prošlost. Komičar je često isticao koliko je pevačica bila ljubazna prema njegovoj porodici, a posebno ćerkama Sedi i Sani, koje su se s globalnom superzvezdom susrele nekoliko puta. "Tejlor je neverovatna", rekao je Sendler.
"Uvek je bila i ostala neverovatno draga prema mojoj porodici. Moja deca su je srela puno puta i uvek je bila izuzetno draga i topla prema njima." Porodice su snimljene zajedno u simpatičnom trenutku na premijeri Tejlorinog koncertnog filma "Eras Tour" u Los Anđelesu 2023. godine.
Uprkos tome što je lično poznaje, Adam je priznao da ga i dalje hvata trema u njenoj blizini. Gostujući 2024. u podkastu Konana O'Brajena, priznao je: "Malo me uhvati nervoza oko Tejlor... samo zato što ne želim da zabrljam pred svojom decom." Osvrnuvši se na njen izvanredan uspeh, dodao je: "Ljudi pričaju o njoj i Bitlsima. Mislim, toliko hitova. Nema reči koju moja deca ne znaju."
Porodica u centru ceremonije
Adam Sendler nije bio jedina osoba s ključnom ulogom na ceremoniji u petak. Tejlor je prekinula tradiciju time što je svog mlađeg brata Ostina Svifta zamolila da joj bude "muška deveruša", dok je Trevisov stariji brat, Džejson Kelsi, stajao uz njega kao kum.
U galeriji pogledajte fotografije Tejlor Svift i Trevisa Kelsija:
Ovi duboko lični detalji odražavali su bliske odnose para s porodicom i prijateljima. Nakon što su Tejlor i Trevis zvanično proglašeni supružnicima, Medison Skver Garden pridružio se slavlju na spektakularan način. Džinovski spoljni ekrani arene zasvetleli su ružičastim natpisima "JUST&T MARRIED!", a dvorana je na društvenim mrežama podelila fotografiju uz opis: "To je ljubavna priča", kao prikladnu posvetu Tejlorinom hitu "Love Story" iz 2008.
Za par čija je romansa osvojila milione širom sveta, odabir jedne od najomiljenijih holivudskih zvezda da ih uvede u bračni život čini se kao savršen završetak njihove bajkovite ceremonije.
(Kurir.rs/ Index.hr)
Video: Koncert Tejlor Svift