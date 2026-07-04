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Adam Sendler bio je jedno od najvećih iznenađenja na venčanju Tejlor Svift i Trevisa Kelsija, ali njegova ključna uloga u ceremoniji daleko je od slučajnosti.

Popularni glumac i komičar venčao je par u petak u njujorškom Medison Skver Gardenu, vodeći ih kroz zavete pre nego što su pred porodicom i bliskim prijateljima zvanično proglašeni supružnicima. Iako je odabir mnoge obožavatelje zatekao, Sendler je godinama gradio iskrena prijateljstva i s pevačicom i sa sportistom, piše Hello! Magazine.

Sprijateljili se na snimanju filma

Prijateljstvo Sendlera i Kelsija razvilo se tokom snimanja filma "Happy Gilmore 2", u kojem je zvezda Kansas City Chiefsa imala kameo ulogu. Gostujući ranije ove godine u emisiji "The Pat McAfee Show", Trevis nije skrivao oduševljenje radom s jednim od svojih komičarskih idola.

"Raditi sa samim Hepijem Gilmorom, Sendmanom... bilo je neverovatno", izjavio je i dodao: "Jednako je kul van ekrana kao i na njemu, i to je bilo ostvarenje sna." Divljenje je očito obostrano. Pre izlaska filma, Sendler je opisao Trevisa kao "tako nežnog, dragog dečka i đavolski smešnog".

Foto: Image Press Agency / Sipa USA / Profimedia

"On je poput momaka s kojima sam odrastao", rekao je glumac za Entertainment Tonight. "Dok sam bio s Trevisom, podsetio me na moje prijatelje iz srednje škole." Takođe je pohvalio NFL zvezdu kao "sjajnog glumca, sjajnog čoveka" i "pravog frajera".

Tejlor kao deo porodice Sendler

Adamovo prijateljstvo s Tejlor seže još dublje u prošlost. Komičar je često isticao koliko je pevačica bila ljubazna prema njegovoj porodici, a posebno ćerkama Sedi i Sani, koje su se s globalnom superzvezdom susrele nekoliko puta. "Tejlor je neverovatna", rekao je Sendler.

Adam Sendler Foto: Billy Bennight / Zuma Press / Profimedia

"Uvek je bila i ostala neverovatno draga prema mojoj porodici. Moja deca su je srela puno puta i uvek je bila izuzetno draga i topla prema njima." Porodice su snimljene zajedno u simpatičnom trenutku na premijeri Tejlorinog koncertnog filma "Eras Tour" u Los Anđelesu 2023. godine.

Uprkos tome što je lično poznaje, Adam je priznao da ga i dalje hvata trema u njenoj blizini. Gostujući 2024. u podkastu Konana O'Brajena, priznao je: "Malo me uhvati nervoza oko Tejlor... samo zato što ne želim da zabrljam pred svojom decom." Osvrnuvši se na njen izvanredan uspeh, dodao je: "Ljudi pričaju o njoj i Bitlsima. Mislim, toliko hitova. Nema reči koju moja deca ne znaju."

Tejlor Svift Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Porodica u centru ceremonije

Adam Sendler nije bio jedina osoba s ključnom ulogom na ceremoniji u petak. Tejlor je prekinula tradiciju time što je svog mlađeg brata Ostina Svifta zamolila da joj bude "muška deveruša", dok je Trevisov stariji brat, Džejson Kelsi, stajao uz njega kao kum.

U galeriji pogledajte fotografije Tejlor Svift i Trevisa Kelsija:

1/6 Vidi galeriju Tejlor Svift je u vezi sa ragbistom Trevisom Kelsijem Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia, Patrick Smith / Getty images / Profimedia, Jeff Speer/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Ovi duboko lični detalji odražavali su bliske odnose para s porodicom i prijateljima. Nakon što su Tejlor i Trevis zvanično proglašeni supružnicima, Medison Skver Garden pridružio se slavlju na spektakularan način. Džinovski spoljni ekrani arene zasvetleli su ružičastim natpisima "JUST&T MARRIED!", a dvorana je na društvenim mrežama podelila fotografiju uz opis: "To je ljubavna priča", kao prikladnu posvetu Tejlorinom hitu "Love Story" iz 2008.

Za par čija je romansa osvojila milione širom sveta, odabir jedne od najomiljenijih holivudskih zvezda da ih uvede u bračni život čini se kao savršen završetak njihove bajkovite ceremonije.

(Kurir.rs/ Index.hr)

Video: Koncert Tejlor Svift