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Slavni vozač Ferarija, Luis Hamilton, prvi put je progovorio o svojoj romansi s Kim Kardašijan. O novoj vezi progovorio je na druženju s navijačima u Silverstonu, kada mu je voditelj i komentator Dejvid Kroft rekao da "deluje srećnije nego ikad".

"Luise, i na stazi i van nje ove godine si mnogo srećniji čovek, a mislim da je svima ovde drago to da vide. Da li je razlog toga brzi bolid ili nova devojka?", upitao ga je Kroft.

U galeriji pogledajte fotografije Luisa Hamiltona i Kim Kardašijan:

1/5 Vidi galeriju Luis Hamilton i Kim Karadašijan na Superboulu Foto: TV capture via The Grosby Group / Grosby Group / Profimedia

"Ferrari su i dalje najlegendarniji momci svih vremena. Imali su težak period, ali svi su me sjajno prihvatili. Prva godina bila je vrlo teška, ali sada se napokon vidi sav trud koji ulažemo i vraćamo se tamo gde želimo da budemo. I naravno... naravno da je Kim zaslužna za moju sreću", rekao je Luis.

Podsetimo, Luis i Kim u vezi su nekoliko meseci. Glasine o njihovoj romansi aktualizovale su se ranije ove godine, a njihova veza je dodatno potvrđena kada su snimljeni na večeri u Los Anđelesu.

Nakon toga su zajedno viđeni i na najpoznatijoj američkoj sportskoj manifestaciji, Superboulu. Iako se poznaju više od decenije, u ljubavnoj su vezi tek odnedavno.

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