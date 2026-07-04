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Olivija Vajld iznenadila je Penelope Kruz kada je u razgovoru za Allure spomenula glasine o navodnim svingerima u Holivudu.

Dve glumice učestvovale su u igri "Serum istine", u kojoj poznate osobe odgovaraju na škakljiva pitanja i otkrivaju detalje iz sveta zabavne industrije. Kruz i Vajld su tom prilikom promovisale novu komediju "The Invite", ali razgovor je brzo otišao u neočekivanom smeru.

Pitanje koje je iznenadilo Penelope Kruz

U objavljenom isečku Vajld je upitala Kruz da li zna nešto o navodnoj svingerskoj zajednici u Holivudu.

"Ma otkud bih ja to znala?" odgovorila je Kruz. "Moj život se svodi na školu, fudbal, ples, posao, decu, posao - i to je to." Obe su se nasmejale, a Vajld je nastavila: "Ne moraš da budeš ti, ali postoje li svingeri stvarno?"

"Ako i postoje, meni o tome ne govore", odgovorila je Kruz. "Ne znam nikakve priče, ali ako ti nešto znaš, bolje ti je da mi kažeš jer ja volim sve da znam. I ne brini, ne ponavljam tračeve. Ne bih nikome prenela tu informaciju, ali volela bih da znam."

U galeriji pogledajte fotografije Penelope Kruz:

1/8 Vidi galeriju Penelope Kruz Foto: Amy Sussman / Getty images / Profimedia, Alex Stern/The Grosby Group / Grosby Group / Profimedia, TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

Vajld joj šapnula imena

Vajld se zatim nagnula prema Kruz i šapnula joj imena na uho. Kruz je glasno uzdahnula nakon što je čula o kome je reč, a zatim se našalila: "Imaš mikrofon tamo, a još jedan ovde." Vajld je potom naglasila da ništa od toga nije videla svojim očima i dodala da glasine u Holivudu lako mogu da izmaknu kontroli.

Kruz se našalila da bi njih dve trebalo da "ulože malo vremena" i istraže ima li u tim pričama istine. "U redu, otvorena sam za to", odgovorila je Vajld. "Sviđa mi se ta misija."

U galeriji pogledajte fotografije Olivije Vajld:

1/4 Vidi galeriju Olivija Vajld Foto: Doug Peters / PA Images / Profimedia

Nedavno progovorila o estetskim zahvatima

Ovaj razgovor dolazi nakon što je Vajld nedavno komentarisala standarde lepote u Holivudu i pritisak koji osećaju glumice. Gostujući u podcastu "The Run-Through with Vogue", rekla je da estetski zahvati neće nestati, ali smatra da bi trebalo da budu nežniji prema licu.

"Ima nešto tako srednjovekovno u mnogim od tih zahvata", rekla je. Dodala je da je i sama dobijala neprijatne komentare na račun izgleda jer ne poseže za takvim tretmanima.

"Dešavalo mi se da ljudi govore: 'Izgleda staro, mrtvo i užasno.' I onda se pitaš: 'Prokletstvo! Kako uopšte možeš da pobediš? To je nemoguće'", ispričala je.

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