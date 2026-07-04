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Princ Hari neće biti u pratnji svoje supruge vojvotkinje od Saseksa i njihovo dvoje dece kada sledeće nedelje poseti London.

Megan Arči koji ima sedam godina i Lilibet koja ima pet godina neće putovati u London kao što je prvobitno bilo planirano nakon što je potvrđeno da porodici tokom posete neće biti obezbeđeno policijsko obezbeđenje koje finansiraju poreski obveznici.

Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Mogućnost kasnijeg dolaska porodice

Ipak i dalje postoji mogućnost da se oni pridruže Hariju kasnije tokom nedelje kada se putovanje iz Londona preseli u region Midlendsa.

Hari boravi u Velikoj Britaniji na petodnevnom putovanju kako bi obeležio jednogodišnje odbrojavanje do početka igara Inviktus u Birmingemu. Prošlog meseca vojvoda i vojvotkinja od Saseksa prihvatili su ponudu da tokom posete borave u kraljevskoj rezidenciji sa svoje dvoje dece.

Foto: Jonathan Brady / PA Images / Profimedia

Raniji stavovi o bezbednosti porodice

On je prethodno izjavio da neće dovoditi svoju suprugu i decu u zemlju bez poboljšanih bezbednosnih aranžmana. Izjave za medije iz prošle godine.

Govoreći za medijsku kuću Bi Bi Si prošle godine on je naglasio da u tom trenutku ne vidi svet u kojem bi vratio svoju suprugu i decu u Veliku Britaniju.

Spor oko bezbednosti vodi se zbog odluka Izvršnog komiteta za kraljevske i važne ličnosti koji inače odlučuje o obezbeđivanju starijih članova kraljevske porodice i drugih javnih ličnosti.