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Karmen Elektra je jošd od devedesetih godina tiha patnja muškaraca sa svih strana sveta, a kako godine prolaze njena popularnost ne jenjava. Naprotiv, mnogi će se složiti da sada izgleda podjednako atraktivno kao i kada se proslavila u čuvenoj seriji "Čuvari plaže".

Ova lepotica danas ima 54 godine i veoma je aktivna i na društvenim mrežama. Njena Plejboj izdanja i dalje mnogi pamte te ih ona rado iznova objavljuje na svojim internet platformama.

Ovo su najvrelija izdanja poznate lepotice:

1/10 Vidi galeriju Karmen Elektra Foto: CarmenElectra/Instagram

Karmen je imala toliko fatalan seksepil da je opčinila uredništvo Plejboj magazina. Oni su je 1996. godine kontaktirali u nameri da realizuje seksi editorijal. Za spomenuti časopis fotografisala se još tri puta.

Priča se da je imala brojne estetske korekcije, a ona je često pričala o svojoj lepoti. Pre više godina objavila je priručnik "How to be sexy".

Karmen je nakon što je pokrenula kolekciju veša izjavila sledeće: "Morate da poznajete svoje telo i da znate kako želite da izgledate. Saznajte to pokušavajući sve. Ja volim korsete, osim ako sam kod kuće, tada želim nešto udobno i mekano. Ali, važno je da nosite ono u čemu se osećate najbolje". One najintrigantnije teme o svom izgledu zaobilazi.

Mnogi aspekti njene karijere bili su, nažalost, prožeti seksizmom. Karmen poslednjih godina uglavnom učestvuje u rijaliti programima, TV šou emisijama i ponekoj dokumentarnoj seriji. Na filmu se nije pojavljivala od 2015. i uloga u "Chocolate City" odnosno "Book of Fire".