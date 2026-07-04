Slušaj vest

Influenser iz SAD Džibri Bel prigrlio je srpsku tradiciju te je odavno svoj život nastanio u Srbiji gde je i upoznao ljubav svog života. Nedavno su on i njegova partnerka Dajana Gudić otkrili da će postati roditelji te sada svoje fanove izveštavaju o novoj životnoj fazi kroz koju prolaze.

Džibri Bel, Dajana Gudić Foto: jubribell/instagram

U jednom od poslednjih snimaka otkrili su oduševljenje time kako trudnice tretiraju u Srbiji. Kako kažu u svom video blogu, obišli su brojne države, ali takvu ljubaznost i pažnju kakvu doživljavaju u Srbiji nigde nisu iskusili.

"Srbija je najbolje mesto za trudnice. Nikada me nisu nigde tretirali kao ovde. Gde god da odem, bilo da kupim kafu ili idem da nešto završim, svi su me propuštali u redu i govorili kako imam prednost i da ne treba da čekam jer sam trudna", rekla je Dajana.

Džibri Bel Foto: printscreen/Instagram/jibribell

Džibri se nadovezao i potvrdio njene reči:

"Gde god da odeš u Srbiji, ne šalim se, ali bukvalno gde god tretiraju te sa toliko ljubavi i pažnje i to zaista cenim", rekao je u snimku.

Ljubav počela u Beogradu

Dajana je Srpkinja poreklom iz Bosne i veoma je uspešna. Njihova ljubav počela je u Beogradu i čini se da će ovog puta biti zaista prava za šarmantnog influensera.

Dajana i Džibri zajedno objavljuju brojne zanimljivosti iz svoje svakodnevnice na društvenim mrežama i stekli su brojne fanove. Zajedno su dočekali 2026. godinu u Beogradu, ali i proslavili pravoslavni Božić te je Džibri i tako imao brojne prilike da se upozna sa srpskim običajima koji ga oduševljavaju.

Amerikanac Džibri Bel, poznat na društvenim mrežama po snimcima koje objavljuje, a u kojima govori o tome koliko voli našu zemlju i naš narod, preuzeo je pravoslavnu veru i postao - pravoslavac!