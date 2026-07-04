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Dejvid i Viktorija Bekam, jedan od najdugovečnijih slavnih parova na svetu, proslavljaju dvadeset sedmu godišnjicu braka. Svoju vezu koja traje gotovo tri decenije obeležili su emotivnim objavama na društvenim mrežama, prisećajući se zajedničkih trenutaka.

Par se upoznao hiljadu devetsto devedeset šeste godine i često su isticali da je to bila ljubav na prvi pogled, a venčali su se tri godine kasnije.

1/7 Vidi galeriju Fotografije kojima je Viktorija Bekam čestitala rođendan Dejvidu Bekamu Foto: Printscreen/ Instagram/ victoriabeckham

Emotivne čestitke na društvenim mrežama

Viktorija je povodom godišnjice objavila njihovu zajedničku fotografiju uz poruku suprugu u kojoj navodi da joj je nakon dvadeset sedam godina braka, četvoro prekrasne dece i bezbroj usklađenih modnih kombinacija on i dalje sve, poželevši mu srećnu godišnjicu uz reči velike ljubavi.

Sličnu objavu podelio je i Dejvid koji je uz niz fotografija iz različitih faza njihovog života poručio supruzi da su zajedno dvadeset devet godina, od čega dvadeset sedam u braku, i da mu je dala sve što je ikada mogao poželeti, naglasivši da će njihova porodica uvek biti njihov najveći ponos.

Porodične napetosti iza kulisa uspeha

Iako Dejvid u svojim objavama redovno naglašava važnost porodice i zajedništva, odnosi sa najstarijim sinom Bruklinom navodno nisu potpuno stabilni. Prema pisanju američkih medija sukob u porodici traje od januara kada je Bruklin na Instagramu javno optužio roditelje da pokušavaju da naruše njegov odnos sa suprugom Nikolom Pelc. Od tada su kako se navodi napetosti unutar porodice dodatno porasle a odnosi su i dalje narušeni.

(Kurir.rs/Index)