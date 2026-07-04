Video snimak koji je podelio Si En En prikazuje dolazak pevačice u njujoršku arenu a Lopezova je potom u subotu četvrtog jula na društvenim mrežama otkrila fotografije svoje odevne kombinacije. Za njen izgled bili su zaduženi stilisti Rob Zangardi i Marijel Hen a izbor je pao na dramatičnu crnu balsku haljinu sa spuštenim strukom. Ovaj dizajn je karakterisala raskošna suknja nejednake dužine izrađena od drugačijeg materijala u odnosu na gornji deo sa četvrtastim izrezom. Njen nakit je uključivao upečatljivu dvoslojnu ogrlicu zajedno sa usklađenom narukvicom i minđušama. Takođe je nosila veliki prsten na ruci a ceo izgled su upotpunili nokti u neutralnoj nijansi koje je uradio Tom Bačik. Frizuru koju potpisuje Džastin Marjan činila je zalizana punđa ukrašena trakom za kosu dok je za njenu šminku u bronzanim tonovima bio zadužen Rokažel Lizama.