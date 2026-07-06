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O venčanju Tejlor Svift i Trevisa Kelsija mesecima se pisalo i napokon se i održalo 3. jula u Medison Skver Gardernu. Ljubavna priča ovog para privukla je veliku pažnju posebno što se kod njih sve brzo odigravalo poput rasta pevačicine popularnosti i bogatstva.

Međutim, malo ko zna da muzička zvezda u ovaj brak ulazi znatno bogatija od svog veoma uspešnog muža. Prema zvaničnim podacima koje objavljuje Forbs, Tejlor Svift je neuporedivo bogatija od Trevisa Kelsija, a razlika u njihovom imetku meri se stotinama miliona dolara.

Tejlor Svift Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia

Bogatstvo pop zvezde

Tejlor Svift se zvanično nalazi na Forbsovoj listi milijardera. Njeno neto bogatstvo procenjuje se na oko dve milijarde. Ona je postala jedna od retkih umetnica koja je ovaj status dostigla isključivo zahvaljujući svojoj muzici, uspešnim albumima i istorijskoj svetskoj turneji Eras, koja je zaradila preko milijardu dolara.

Bogatstvo sportske zvezde

Prema novim informacijama koje donosi Njujork Tajms, neto bogatstvo Trevisa Kelsija je zapravo veće i procenjuje se na iznos između sedamdeset i devedeset miliona dolara. Podaci sa specijalizovanog portala Spotrak pokazuju da je on tokom karijere samo kroz ugovore sa Kanzas Siti Čifsima zaradio preko sto jedanaest miliona dolara.

Tejlor Svift, Trevis Kelsi Foto: Patrick Smith / Getty images / Profimedia

Pored zarade od profesionalnog sporta, Kelsi ostvaruje značajne prihode i kroz izuzetno popularan podkast pod nazivom Nju Hajts, koji vodi sa svojim bratom, kao i kroz brojne druge investicije i sponzorske ugovore.

Razlika u finansijskoj moći

Kada se uporede ove brojke, jasno se vidi da je Tejlor Svift bogatija od Trevisa Kelsija pa za skoro dve milijarde, nešto manje ali ta cifra je prava "sitnica" u odnosu na to koliko je moćnija od njega. Izgleda da se u današnjem šoubiznis svetu odnosi finansijske moći u brakovima znatno menjaju.