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Lazar Nikolić (31), glumac iz Crne Gore, otvoreno je komentarisao o sve prisutnijem trendu objavljivanja golišavih i provokativnih fotografija devojaka na društvenim mrežama. On je podelio svoje mišljenje o estetici i ponašanju na internetu, ističući da ne voli "jeftin" izgled kod devojaka i da mu takav stil nije privlačan.

Glumac je objasnio da, iako nije ljubomoran partner u vezama, ima vrlo jasne stavove o pristojnosti i ukusu, o čemu otvoreno razgovara čak i sa članovima svoje porodice.

"Imam tri sestre, dve mnogo starije od mene - jedna deset, druga osam godina, pa i njima kažem 'šta će ti slika u kupaćem kostimu na Instagramu?'. Zaista ne znam koji je to poriv i zašto se to radi, uvek sam tog mišljenja da mi je lepše i zabavnije da vidim nekoga ko je obučen, pa ti misliš i razmišljaš, to je sve prirodnije i bolje. Danas je sve postalo svakodnevno na izvol'te. Meni je to prvo nekultura, ne ukus", započeo je Nikolić priču o ovoj temi.

"Zašto to žene rade?"

On je dodao da takve objave često privlače neprijatnu pažnju i negativne komentare na internetu, što on lično ne podržava. Za njega ideal ženske lepote i otmenosti predstavlja svedeniji stil odevanja koji je imao priliku da vidi u Zagrebu.

"To izaziva neke ružne stvari za koje apsolutno nisam pristatica, kada vidim neke komentare nekih ljudi koji su za tim laptopovima i samo su u tome... Zašto to žene rade? Neću ni da ulazim u to, ako nekoga to čini srećnim, OK, ali nije moja šolja čaja. Pričam za nešto ozbiljno, za ženu, majku, kako god. To nikada neću zaboraviti kada sam bio u Zagrebu, pa cura obukla lepo kaput, košuljicu. Dama. Uglavnom, cure sa kojima sam u vezi me znaju, upoznamo se vremenom i onda verovatno nešto uvaže, nešto i ne, ali kažem ti, nije moja šolja čaja i nije moj ukus. Da se to sve javno vidi - jeftino mi je", zaključio je glumac za Novu.

Pričao o razvodu roditelja

Glumac se dotakao i najintimnijih detalja iz svog privatnog života i progovorio o razvodu roditelja u periodu kada je to bila tabu tema u manjoj sredini.

"Imao sam sedam godina. Tada je bilo neko drugačije vreme, sada se ljudi razvode posle šest meseci, dve godine i to je danas kao 'dobar dan' da nekome kažeš, a tada je to bilo drugačije, još mala sredina. Roditelji su bili nekog starog kova, pa kao šta će reći sredina, šta će reći kući, pogotovo kod majke iako je žena već u godinama bila, ali to se tako gledalo. Tako da mi u početku nije bilo lako, pitao sam se šta će reći u školi? To se brzo pročuje sve, ali porasteš, pa vidiš da je i to normalno i da život ide dalje. Eto, tako da ne znam u stvari ni kako sam taj zupčanik prešao. Sa majkom sam ostao da živim. Otac je živeo u Budvi, bili smo u istom gradu, viđali smo se svaki dan, išli zajedno na selo, bilo je obostrano što se tiče ljubavi i svega što mi potrebno za život" – iskreno je ispričao Lazar koji je jednom prilikom govorio o saradnji sa Žarkom Lauševićem, prenosi Blic.

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