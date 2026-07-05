Na dan venčanja Tejlor Svift preminio voljeni muškarac: Zbog nje je napustio posao, godinama joj je bio veran
Srednjoškolski nastavnik Tejlor Svift koji je postao njen telohranitelj tragično je preminuo istog dana kada se ona udala za zvezdu Kanzas Čifsa Trevisa Kelsija.
Pevačica i sportista venčali su se u Medison skver gardenu u Njujorku u petak uveče, 3. jula. Trevis i Tejlor su rekli „da“ na ceremoniji koju su gosti opisali kao „duboko dirljivu“, samo 10 meseci nakon što je par objavio veridbu u avgustu 2025. godine.
Njihov brak je potvrđen ogromnim ljubičastim ekranima na kojima je pisalo „UPRAVO VENČANI!“ (JUST&T MARRIED!) koji su zasvetleli ispred Medison skver gardena, otprilike sat vremena nakon što je Tejlorin SUV uočen kako ulazi u objekat.
Međutim, dok je par slavio svoje venčanje, Kirk Švabe, 69, tragično je preminuo od raka bubrega istog dana.
Kirk je predavao Tejlor u srednjoj školi Henderson u Nešvilu, u Tenesiju, od 2004. do 2006. godine. Njih dvoje su imali veoma blisku vezu i kada je Tejlorina karijera počela da uzleće 2009. godine, Kirk je napustio posao nastavnika da bi radio kao njen telohranitelj.
Kirkova supruga Dženet podelila je vest o njegovoj smrti za The Telegraph i rekla da je tretirao Sviftovu „kao što je tretirao i svoje ćerke“.
Njegova ćerka Sara je dodala: „Moj tata je imao izuzetan način da učini da se ljudi osećaju primećeno, cenjeno i zaštićeno.
„Bilo da ste porodica, jedan od njegovih učenika ili neko poput Tejlor čiji se put ukrstio sa njegovim, on je duboko brinuo o ljudima. Tejlor je imala blisku vezu sa Kirkom i odala mu je počast tokom kameo uloge u romantičnoj komediji Dan zaljubljenih (Valentine’s Day) kada je liku nastavnika dala ime gospodin Švabe.
U intervjuu za Telegraf pre Tejlorinog venčanja, Kirk se prisetio kako je mladoj Tejlor jednom rekao da je „superstar“, upozorivši je: „Ovo više nije zabava i igra. Ti si ta.“
Kirk je takođe savetovao svoju bivšu učenicu: „Sve ide samo gore, gore i gore, i nebo je granica za tebe.“
Rekao je za ovaj list da je uveren da je Tejlor pronašla pravog muža u Trevisu i da veruje njenoj proceni.