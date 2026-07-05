Slušaj vest

Srednjoškolski nastavnik Tejlor Svift koji je postao njen telohranitelj tragično je preminuo istog dana kada se ona udala za zvezdu Kanzas Čifsa Trevisa Kelsija.

Pevačica i sportista venčali su se u Medison skver gardenu u Njujorku u petak uveče, 3. jula. Trevis i Tejlor su rekli „da“ na ceremoniji koju su gosti opisali kao „duboko dirljivu“, samo 10 meseci nakon što je par objavio veridbu u avgustu 2025. godine.

Tejlor Svift i Travis Kelsi Foto: TNS/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Njihov brak je potvrđen ogromnim ljubičastim ekranima na kojima je pisalo „UPRAVO VENČANI!“ (JUST&T MARRIED!) koji su zasvetleli ispred Medison skver gardena, otprilike sat vremena nakon što je Tejlorin SUV uočen kako ulazi u objekat.

Međutim, dok je par slavio svoje venčanje, Kirk Švabe, 69, tragično je preminuo od raka bubrega istog dana.

Kirk je predavao Tejlor u srednjoj školi Henderson u Nešvilu, u Tenesiju, od 2004. do 2006. godine. Njih dvoje su imali veoma blisku vezu i kada je Tejlorina karijera počela da uzleće 2009. godine, Kirk je napustio posao nastavnika da bi radio kao njen telohranitelj.

Kirkova supruga Dženet podelila je vest o njegovoj smrti za The Telegraph i rekla da je tretirao Sviftovu „kao što je tretirao i svoje ćerke“.

Kirk Švabe profesor Tejlor Svift Foto: Facebook/Janetschwabe

Njegova ćerka Sara je dodala: „Moj tata je imao izuzetan način da učini da se ljudi osećaju primećeno, cenjeno i zaštićeno.

„Bilo da ste porodica, jedan od njegovih učenika ili neko poput Tejlor čiji se put ukrstio sa njegovim, on je duboko brinuo o ljudima. Tejlor je imala blisku vezu sa Kirkom i odala mu je počast tokom kameo uloge u romantičnoj komediji Dan zaljubljenih (Valentine’s Day) kada je liku nastavnika dala ime gospodin Švabe.

U intervjuu za Telegraf pre Tejlorinog venčanja, Kirk se prisetio kako je mladoj Tejlor jednom rekao da je „superstar“, upozorivši je: „Ovo više nije zabava i igra. Ti si ta.“

Kirk je takođe savetovao svoju bivšu učenicu: „Sve ide samo gore, gore i gore, i nebo je granica za tebe.“

Rekao je za ovaj list da je uveren da je Tejlor pronašla pravog muža u Trevisu i da veruje njenoj proceni.