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Kako se sledeće nedelje bliži 15. rođendan Harper Bekam, njeni slavni roditelji će bez sumnje dati sve od sebe za ovu proslavu. Međutim, priča se da je tinejdžerka „očajna“ što neće moći da obeleži ovu priliku sa svojim najstarijim bratom Bruklinom, usled njegove neprekidne porodične svađe sa ostatkom klana.

Kako prenosi Dejli mejl, Harper, najmlađe dete Dejvida i Viktorije, „slomljenog je srca“ dok se priprema za to da Bruklin sa kojim je ranije imala veoma blizak odnos ignorise njen veliki dan.

Foto: Printscreen/ Instagram/ harperbeckham



„Harper je slomljenog srca i očajna zbog odluke svog brata da ne razgovara sa njom, a sada kada je njen rođendan udaljen samo nekoliko dana, to ponovo postaje težak scenario“, rekao je izvor za ovaj list.

Dodali su: „Bili su tako bliski. Sada on ne želi da razgovara sa njom, a ona ne može da razume zašto. Za Harper nema ništa gore nego da je on ignoriše na njen rođendan. Sve što ona želi jeste da ima odnos sa svojim starijim bratom. Za Dejvida i Viktoriju je tako užasno i strašno da to gledaju.“ Dodali su da Harper i Bruklin sami nikada „nisu razmenili ružnu reč“, što sve čini još težim za razumevanje.

Bekamovi na crvenom tepihu sa Nikolom Pelc i Bruklinom Bekamom Foto: Doug Peters / PA Images / Profimedia

Na Harperin 14. rođendan prošle godine, Bruklin je podelio fotografiju na svojim Instagram pričama posvećenu njoj. Objavivši sliku na kojoj je on sa suprugom Nikolom Pelc i Harper u sredini, napisao je: „Srećan rođendan Harper, volimo te“.

Međutim, porodična svađa je od tada postala još gora uz Bruklinovu eksplozivnu izjavu na Instagramu i njegovu odluku da blokira celu svoju porodicu na ovoj mreži. Samo prošlog meseca, Harper je pružila ruku pomirenja svom starijem bratu kada je viđena kako stiže u njegov dom na Beverli Hilsu sa pismom za kuvara u usponu.

Tinejdžerka, koja je boravila u SAD kako bi prisustvovala događaju na kojem njen otac, fudbaler Dejvid, 51, dobija zvezdu na Holivudskoj stazi slavnih, viđena je kako stiže do luksuznog doma u SUV vozilu.

Dejvid Bekam i Harper Bekam u zagrljaju Foto: Printscreen/ Instagram/ victoriabeckham

Prema tvrdnjama portala Page Six, Harper je stigla „nenajavljeno“ i „otišla nekoliko sekundi kasnije a da ga nije videla“.

Bruklin u to vreme nije bio kod kuće, što je kasnije i potvrdio podelivši objavu na Instagramu iz Njujorka.

Veruje se da ni Bruklin ni Nikola nisu odgovorili na pismo, pri čemu su predstavnici ovog para opisali taj potez kao „izrežiran“ radi privlačenja pažnje – što tabor Bekamovih poriče.

Harperina druga braća, Romeo i Kruz, potom su se oglasili na Instagramu kako bi podelili fotografije sa svojom mlađom sestrom – pružajući joj podršku nakon ove neprijatnosti.