Džulija Roberts sa mužem proslavila 24 godine braka: Glumica objavila privatnu fotografiju, ovakvu je nikad nismo videli
Holivudska glumica Džulija Roberts proslavila je 24. godišnjicu braka sa suprugom Denijem Moderom, a tim povodom objavila je retku zajedničku fotografiju.
Ova 58-godišnja glumica objavila je selfi na kojem naslanja glavu na Moderovo rame dok zajedno uživaju na suncu.
"Dvadeset četiri i još, još, još", napisala je glumica.
U komentarima su se brojni poznati prijatelji para pridružili čestitkama.
„Srećna, srećna, srećna godišnjica, Moderovi!!! Ljubav vlada! Ljubav pobeđuje!!!“, napisala je Rita Vilson, dok je Ali Ventvort poručila: „Srećna godišnjica najboljem paru!!! Šaljem vam puno ljubavi!“.
Robertsova i 57-godišnji Moder upoznali su se 2000. godine na snimanju filma „Meksikanac“. Ona je u filmu glumila partnerku Breda Pita, Samantu, dok je Moder radio kao snimatelj. Par je vezu započeo u proleće 2002. godine, a venčali su se u tajnosti istog jula u Taosu u Novom Meksiku.
„Udaja za Denija. To je bio prvi trenutak kada sam pomislila: ’Moj život više nikada neće biti isti’, na najneverovatniji, neopisiv način“, rekla je Robertsova 2018. godine u podkastu Gvinet Paltrou.
„Najbolja odluka koju sam ikada donela u životu bila je da se vežem za Denija Modera.“
Par je tokom godina svoju vezu i porodični život uglavnom držao podalje od očiju javnosti. Zajedno imaju troje dece: 21-godišnje blizance Hejzel i Fineusa te 19-godišnjeg sina Henrija.
U januaru su se Robertsova i Moder retko pojavili u javnosti na dodeli Zlatnih globusa 2026. godine. Bili su nasmejani dok su ih fotografisali pored glumice i pevačice Tejane Tejlor.
Prošlog septembra, u razgovoru za Entertainment Tonight sa svojim kolegama iz filma „After the Hunt“, uključujući Endrua Garfilda, Ajo Edebiri i Majkla Stulbarga, Robertsova je izjavila da je njen suprug stalan izvor radosti u njenom životu. Kada je Garfild rekao da se njegov izvor radosti „stalno menja“, Robertsova je dobacila: „Moj ne.“
"Život koji sam izgradila sa svojim suprugom. Život koji smo izgradili sa našom decom. I to je ono najbolje, na kraju dana se pobedonosno vratiti kući njima“, rekla je, opisujući drugi san koji se ostvario.