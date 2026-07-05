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Holivudska glumica Džulija Roberts proslavila je 24. godišnjicu braka sa suprugom Denijem Moderom, a tim povodom objavila je retku zajedničku fotografiju.

Ova 58-godišnja glumica objavila je selfi na kojem naslanja glavu na Moderovo rame dok zajedno uživaju na suncu.

"Dvadeset četiri i još, još, još", napisala je glumica.

U komentarima su se brojni poznati prijatelji para pridružili čestitkama.

„Srećna, srećna, srećna godišnjica, Moderovi!!! Ljubav vlada! Ljubav pobeđuje!!!“, napisala je Rita Vilson, dok je Ali Ventvort poručila: „Srećna godišnjica najboljem paru!!! Šaljem vam puno ljubavi!“.

Robertsova i 57-godišnji Moder upoznali su se 2000. godine na snimanju filma „Meksikanac“. Ona je u filmu glumila partnerku Breda Pita, Samantu, dok je Moder radio kao snimatelj. Par je vezu započeo u proleće 2002. godine, a venčali su se u tajnosti istog jula u Taosu u Novom Meksiku.

„Udaja za Denija. To je bio prvi trenutak kada sam pomislila: ’Moj život više nikada neće biti isti’, na najneverovatniji, neopisiv način“, rekla je Robertsova 2018. godine u podkastu Gvinet Paltrou.

Džulija Roberts na dodeli Zlatnih globusa 2026 Foto: Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia

„Najbolja odluka koju sam ikada donela u životu bila je da se vežem za Denija Modera.“

Par je tokom godina svoju vezu i porodični život uglavnom držao podalje od očiju javnosti. Zajedno imaju troje dece: 21-godišnje blizance Hejzel i Fineusa te 19-godišnjeg sina Henrija.

U januaru su se Robertsova i Moder retko pojavili u javnosti na dodeli Zlatnih globusa 2026. godine. Bili su nasmejani dok su ih fotografisali pored glumice i pevačice Tejane Tejlor.

Džulija Roberts na Filmskom festivalu u Veneciji Foto: Anthony Harvey / Shutterstock Editorial / Profimedia



Prošlog septembra, u razgovoru za Entertainment Tonight sa svojim kolegama iz filma „After the Hunt“, uključujući Endrua Garfilda, Ajo Edebiri i Majkla Stulbarga, Robertsova je izjavila da je njen suprug stalan izvor radosti u njenom životu. Kada je Garfild rekao da se njegov izvor radosti „stalno menja“, Robertsova je dobacila: „Moj ne.“

"Život koji sam izgradila sa svojim suprugom. Život koji smo izgradili sa našom decom. I to je ono najbolje, na kraju dana se pobedonosno vratiti kući njima“, rekla je, opisujući drugi san koji se ostvario.