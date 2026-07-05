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Legendarni Pol Makartni je mladencima Tejlor Svift i Trevisu Kelsiju na njihovom svadbenom slavlju u Medison skver gardenu u petak uveče otpevao hit Bitlsa iz 1963. godine, „I Want to Hold Your Hand“.

Izvor je u subotu potvrdio za časopis People da je Makartni zaista nastupio.

„Nakon ceremonije, Tejlorina majka Andrea pozvala je sve u salu za prijem gde je bila postavljena bina“, rekao je izvor. Na raskošnoj proslavi, koja je potrajala do ranih jutarnjih sati subote, navodno je zapevala i Stivi Niks, pevačica grupe Fleetwood Mac i dugogodišnja prijateljica slavne kantautorke.

Pevačica i zvezda NFL-a, oboje 36-godišnjaci, svoju su ljubav proslavili u petak u njujorškoj areni Medison Skver garden pred 1000 zvanica, među kojima su bili članovi najbliže porodice i brojne zvezde sa A-liste.

Zašto su Tejlor Svift i Trevis Kelsi odabrali baš Adama Sendlera da ih venča

Foto: EPA Olga Fedorova, AP Chris Pizzello, AP Santiago Mejia

Adam Sendler bio je jedno od najvećih iznenađenja na venčanju Tejlor Svift i Trevisa Kelsija, ali njegova ključna uloga u ceremoniji daleko je od slučajnosti.

Popularni glumac i komičar venčao je par u petak u njujorškom Medison Skver Gardenu, vodeći ih kroz zavete pre nego što su pred porodicom i bliskim prijateljima zvanično proglašeni supružnicima. Iako je odabir mnoge obožavatelje zatekao, Sendler je godinama gradio iskrena prijateljstva i s pevačicom i sa sportistom, piše Hello! Magazine.