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Vodeća regionalna modna zvezda i influenserka, Tamara Kalinić,stupila je u brak sa svojim dugogodišnjim emotivnim partnerom Filipom Testom (Filippo Testa). Svečani čin organizovan je na jednoj od najživopisnijih italijanskih destinacija, na samoj obali čuvenog jezera Komo.

Centralni deo svadbene svečanosti odigrao se u ekskluzivnom kompleksu "Villa Pizzo", istorijskom zdanju smeštenom između mesta Moltrasio i Černobio, koje je nadaleko poznato po raskošnim i dugim vrtovima, jedinstvenoj arhitekturi i impresivnom pogledu na jezersko prostranstvo. Ova scenografija poslužila je kao idealna podloga za proslavu koja je okupila više od sto zvanica pristiglih iz različitih krajeva sveta.

Među prisutnima našli su se uticajni profesionalci iz modne branše, najuži krug prijatelja ovog para, kao i istaknute ličnosti iz sveta biznisa, korporativnog menadžmenta i digitalnih medija. Čitav događaj realizovan je pod velom stroge diskrecije i zaštićen od medijske pažnje, ali uz prepoznatljiv stil, pregršt emocija i upečatljivih elemenata. Jedan od najdirljivijih momenata zabeležen je kada je nevesta prošetala do oltara u pratnji svog oca. Dok je koračala ka svom izabraniku, osamnaestočlani hor uživo je izvodio klasične operske arije, stvarajući atmosferu koja je prisutne podsetila na scene iz evropskih kraljevskih bajki.

Pogledajte kako je izgledalo devojačko veče Tamare Kalinić:

1/10 Vidi galeriju Tamara Kalinić pokazala je kako je izgledalo njeno luksuzno devojačko veče. Influenserka je nosila belu mini-haljinu vrednu oko 2.500 evra. Foto: Instagram/tamara

Filipo je za ovu posebnu priliku poneo otmeno belo odelo, u potpunosti prilagođeno ambijentu letnje proslave na vodi. Sa druge strane, Tamara je tokom večeri ponela dve različite venčanice, od kojih je svaka odlikovala posebnu estetiku - od tradicionalne elegancije rezervisane za samu ceremoniju, preko glamuroznog dizajna za večeru, pa sve do modernog i sofisticiranog kroja za samu zabavu. Dizajn prostora bio je u potpunom suglasju sa arhitekturom vile, te su bajkovite cvetne kompozicije, mnoštvo sveća, stilizovani stolovi, suptilni zlatni akcenti i bogato osvetljenje kreirali atmosferu autentičnog italijanskog sna. Svaki kutak pored jezera bio je osmišljen tako da podseća na kadrove vrhunskih modnih editorijala – prefinjeno, luksuzno i sa merom.

Ko je Filipo Testa?

Filipo Testa je uspešni italijanski menadžer koji je svoju profesionalnu reputaciju izgradio unutar sektora luksuzne mode, gde se njegovo ime najčešće povezivalo sa visokim pozicijama u modnoj kući Balmen. Njegova stručnost obuhvata oblasti strateškog razvoja brendova, maloprodajnih operacija i upravljanja luksuznim modnim sistemima. Iako je u široj javnosti postao dodatno eksponiran kroz vezu sa poznatom influenserkom, on se, za razliku od svoje supruge koja je godinama izložena kamerama, odlikuje povučenijim stavom, prefinjenim vizuelnim identitetom i striktno poslovnim profilom u okviru visoke mode.

Venčanje Tamare Kalinić i Filipa Teste nesumnjivo se svrstava među najglamuroznije društvene događaje u tekućoj godini, dok je jezero Komo ponovo opravdalo status jedne od najomiljenijih lokacija za svetski džet-set: "Srbi su veseli i srdačni, najviše volim ćevape!"

(Kurir.rs/Blic)

Pogledajte video: Tamara Kalinić za Kurir iz Pariza