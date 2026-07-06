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Tejlor Svift i Trevis Kelsi izrekli su sudbonosno "da" tokom vikenda u Njujorku, a iako su sve detalje pokušali da zadrže daleko od očiju javnosti, prve fotografije iz Medison skver gardena sada su ipak stigle do obožavalaca. Slavni par je legendarno zdanje pretvorio u bajkovitu svadbenu kulisu, a gosti su atmosferu opisali kao čarobnu, emotivnu i iznenađujuće intimnu.

Pogledajte kako je izgledalo venčanje Tejlor Svift i Trevisa Kelsija:

1/6 Vidi galeriju Venčanje Tejlor Svift i Trevisa Kelsija Foto: Printscreen/Instagram/helloohollywood

Prve fotografije sa ultraprivatnog venčanja Tejlor Svift i Trevisa Kelsija izazvale su lavinu reakcija na društvenim mrežama. Par se venčao 3. jula u Njujorku, a raskošna proslava održana je u Medison skver gardenu, koji je za ovu priliku dobio potpuno novo, romantično ruho. Iako su mladenci sve detalje ceremonije čuvali u strogoj tajnosti, nekoliko uzvanika podelilo je prizore iz unutrašnjosti slavne dvorane. Fotografije su otkrile glamurozne stepenice, raskošne draperije u belim i ružičastim tonovima te detalje koji su legendarni sportski prostor pretvorili u elegantnu svadbenu scenografiju.

Među prvima se oglasila Džoan Džordan, supruga ličnog trenera Roba Džordana, koja je objavila dve fotografije snimljene u prostoru. Na jednoj se vidi par na velikom stepeništu prekrivenom crvenim tepihom, uz bogate draperije i osoblje Medison skver gardena odeveno u crno. Na drugoj fotografiji Džoan i Rob poziraju ispod blistavog srebrnog lustera, ispred velikih drvenih vrata koja su dodatno naglasila svečani utisak večeri.

"Nezaboravna večer u Njujorku, u slavlju početka jednog prekrasnog novog poglavlja za naše drage prijatelje, Travisa i Tejlor", napisala je Džoan uz fotografije, dodavši da je "ljubav bila u vazduhu" a svaki detalj "jednostavno nezaboravan".

Bajkovita scenografija

Još jedan pogled iza kulisa ponudio je i DJ Chop UFL, dugogodišnji Kelsijev prijatelj, koji je podelio fotografije snimljene na istim raskošnim stepenicama. Proslavu je nazvao "tajnim vrtom" i poručio da je reč o neverovatnom iskustvu. Muzički reditelj Džozef Kan takođe je objavio selfi sa suprugom Lote snimljen ispred ružičaste drapirane kulise. U objavi je priznao da ga je veče iznenadilo emocijama.

"Bilo je puno zabavnije i emotivnije nego što sam očekivao, a koliko god sve bilo veliko, delovalo je vrlo intimno," napisao je on.

Impresivna lista zvanica

Prema dostupnim detaljima, Tejlor i Trevis venčali su se pred otprilike hiljadu članova porodice i slavnih prijatelja. Spisak zvanica više je nalikovao dodeli nagrada nego klasičnoj svadbi, a među gostima su se, prema izveštajima, našli Selena Gomez, Ed Širan, Sabrina Karpenter, Điđi Hadid, Bredli Kuper, Karli Klos, Tom Henks, Stiven Spilberg, Dakota Džonson, Lora Dern, Hju Grant, Džejson Sudeikis, Tom Brejdi, Benson Bun i Fergi.

Nakon ceremonije Medison skver garden dodatno je potvrdio vest velikom porukom na digitalnim ekranima. Na njima je zasjalo "upravo venčani", uz referencu na njen veliki hit "Love Story", što je bio detalj koji fanovima, očekivano, nije promaknuo.

Njujork za par ima posebno značenje. Tejlor tamo poseduje nekoliko nekretnina i gradu je posvetila pesmu "Welcome to New York", dok je Trevis ranije u podkastu "New Heights" govorio da obožava da luta gradskim ulicama i upija njegovu energiju. Upravo zato mnoge nije iznenadilo to što su za jedno od najpraćenijih venčanja godine odabrali baš Medison skver garden.

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