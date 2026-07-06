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Jedna od najpoznatijih srpskih modnih influenserkiTamara Kalinićizgovorila je sudbonosno "da"svom dugogodišnjem partneru Filipu Testi. Svečani čin organizovan je na jednoj od najživopisnijih italijanskih destinacija, na samoj obali čuvenog jezera Komo, a centralni deo svadbene svečanosti odigrao se u ekskluzivnom kompleksu "Villa Pizzo", istorijskom zdanju smeštenom između mesta Moltrasio i Černobio.

Par se verio pre nekoliko godina u Italiji, a romantična prosidba dugo je privlačila pažnju javnosti. Filipo je za ovaj važan trenutak navodno izabrao jedan od najluksuznijih hotela, dok se u medijima spekulisalo da je verenički prsten platio više od 20.000 evra. Ipak, Tamara je u razgovorima o njihovoj vezi mnogo češće isticala emocije, poverenje i podršku koju dobija od partnera nego materijalne detalje.

"Ti si najbolja stvar koja mi se desila"

Otkako je Filipa predstavila javnosti, influenserka je u nekoliko navrata otvoreno govorila o njihovom odnosu i sitnicama kojima joj pokazuje koliko mu znači.

"Meni često partner kaže: "Ti si najbolja stvar koja mi se desila u životu". Meni to toliko stavi osmeh na lice. Samo ta jedna rečenica u poruci, meni to toliko znači," iskreno je pričala Tamara, otkrivši koliko Filipo uživa u Srbiji.

Pogledajte u galeriji njihove zajedničke fotografije:

1/12 Vidi galeriju Tamara Kalinić i Filipo Testa vereili su se 2023 godine. Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia, Malu Pictures / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Beata Zawrzel/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Posebno joj je važno to što je njen suprug zavoleo Srbiju, njene prijatelje i atmosferu kojoj se ona uvek rado vraća.

"On mnogo voli Srbiju. To je meni toliko značajno. Imati partnera stranca koji neće, ne dopada mu se... On je bio toliko tužan što ne može sad da dođe dok sam ja tu. Ti izlasci, on ne razume našu muziku, ali kada vidi tu emociju, kaže da vidi koliko sam srećna sa svojim prijateljima," ispričala je Novosađanka svojevremeno u emisiji "Balkanskom ulicom".

Najviše ju je brinulo kako će ga prihvatiti otac

Tamara nije krila da joj je bilo važno mišljenje porodice, a posebno njenog oca. Kako je ispričala, upravo je odnos između njega i Filipa bio jedan od znakova da je pronašla pravog partnera.

"Obožavaju ga. Uvek sam se brinula za tatu, moja mama je dosta diplomata, ali sa tatom se nikad ne zna jer tata ima dve ćerke, mnogo nas voli i kada sam videla da se njih dvojica razumeju, to mi je bilo jako bitno. Osećala sam taj njihov bagoslov."

Tamara Kalinić, Filipo Testa Foto: Cinzia Camela / LiveMedia / imago stock&people / Profimedia

Slučajan susret u Parizu promenio joj je život

Njihova ljubavna priča počela je sasvim neočekivano, na rođendanskoj zabavi zajedničke prijateljice u Parizu. Tamara je te večeri prvobitno imala drugačije planove, ali je ipak otišla na intimno okupljanje u hotelskoj sobi.

"Ja sam slučajno došla na rođendansku žurku moje prijateljice, zapravo sam imala druge planove to veče. To je bilo u Parizu, jedna jako intimna žurka u njenoj hotelskoj sobi. Nikada nisam ispričala tu priču," sa osmehom na licu rekla je Tamara.

Tamara Kalinić i Filipo Testa Foto: Instagram/tamara

Među petnaestak gostiju iz sveta mode Filipo je bio jedina osoba koju ranije nije poznavala. Ipak, odmah joj je privukao pažnju, iako, kako kaže, nikada nije imala strogo određen tip muškarca.

"Bilo je petnaestak ljudi, sve su to bili ljudi iz sveta mode i sve sam poznavala. Njega nisam poznavala, ali mi je toliko bio zanimljiv, ne znam šta je mene tu privuklo, ja nemam tip muškarca i inače se ne zaljubljujem tako kao vidim nekoga i zaljubila sam se. Potreban mi je tako neki šarm. I ja sam toliko želela da pričam sa njim i celo veče sam provela sa njim. I, vidim ja da i on samo sa mnom priča i u jednom trenutku me pitao: "Da li ću te sutra videti na nekoj reviji", ali sam mislila, kao muškarac, pita da li će me videti, videćeš me, ćao...

On je mene ujuturu zvao: "Je l si ti krenula, ja te čekam na vratima..." Ja nisam znala da će da me čeka, ja sam kao mislila mi ćemo se videti, srešćemo se i to je meni bilo tako simpatično što je on mene čekao na vratima te revije i usput me sto puta pitao: "Je l stižeš, pa koliko još..."

Osvojio ju je odlučnošću i snažnim stavom

Tamara Kalinić, Filipo Testa Foto: Jerry Andre / imago sportfotodienst / Profimedia

Njihov sledeći susret dodatno ju je uverio da joj se Filipo dopada. Tamara je priznala da ju je privukao način na koji se ponašao prema njoj i sigurnost koju je pokazao u gužvi pred modnu reviju.

"Kad sam stigla, on je bukvalno uhvatio mene za ruku i raščistio svu masu jer to bude gužva na ulazu. Bio je red i za slikanje, on je raščistio sve i rekao da ja moram preko reda. Meni se to sve toliko dopalo, rekla sam sebi: "Jao, kakav muškarac!". Nekako je imao jak stav, to me je privuklo. Onda me je pitao na prvi dejt, da li želim sa njim sutra na večeru, ali ja nisam znala da li je poslovna večera ili nije, nisam bila sto posto sigurna. Rekla sam može, sviđao mi se, ali sam se malo i bojala, jer nisam želela da se zabavljam sa nekim iz mode, da sutra to ne bi bilo neprijatno nešto."

Već tokom prvog sastanka odlučila je da ne skriva ono što oseća. Direktno mu je priznala da joj se dopada, a njegova iskrena reakcija ostavila je snažan utisak na nju.

1/10 Vidi galeriju Tamara Kalinić Foto: / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Amy Sussman / Getty images / Profimedia, Printskrin/Instagram

"Ja sam posle trideset minuta videla da se on meni sviđa, da to nije poslovna večera i rekla mu: "Ti se meni sviđaš". Nemam ja tu vremena, ako se ja tebi sviđam, super, ako ti se ne sviđam, zdravo doviđenja. On se jako iznenadio i rekao mi: "Ja ovo nisam očekivao, ali i ti se meni sviđaš. Ali, mi se ne poznajemo"... Videla sam da je on jako iskren.

Očekivala sam, pošto je on imao velike uspehe u svetu mode, da će on na tom prvom sastanku početi da se hvali, da mi priča, ali mislim da žene ne vole te hvalisavce, a on je sve svoje uspehe umanjio. Bio je nekako skroman..."

Tamara Kalinić i Filipo Testa Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Jako se brzo sve desilo, jako brzo smo počeli da živimo zajedno. On je meni posle jedno šest, sedam meseci rekao da je veoma srećan što sam ja uzela stavri u svoje ruke i da muškarac kao što je on voli da mu žena nekada kaže: "Okej, sada ćemo ovako". Da mu se dopalo to što sam bila jako iskrena. Mislim da je najlepša stvar u našoj vezi što jedno drugom dajemo slobodu i ogromno poverenje i što je ta iskrenost od samog starta uticala na to," priznala je uticajna influenserka.

Ko je Filipo Testa?

Tamara Kalinić, Filipo Testa Foto: Malu Pictures / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Filipo Testa je italijanski modni menadžer koji je tokom karijere sarađivao sa velikim svetskim brendovima, među kojima se pominju "Off-White" i "Balmain". Tamara i Filipo navodno su zajedno od 2020. godine, a ona je više puta isticala da je u njemu pronašla iskrenog i pouzdanog partnera. Iako se o njegovom imovinskom stanju često nagađa, tačni podaci o njegovom bogatstvu nisu javno poznati.

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