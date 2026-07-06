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Tejlor Svift i Trevis Kelsi nisu organizovali samo obično venčanje nego su svoju proslavu pretvorili u nezaboravno veče igara upotpunjeno luksuznom tombolom, na kojoj su se kao nagrade delili skupoceni satovi marke Cartier i klasični automobil. Par se venčao trećeg jula 2026. godine na raskošnoj ceremoniji u njujorškom Medison Skver Gardenu, a slavlje koje je usledilo bilo je sve samo ne obično.

Umesto tradicionalnog svadbenog prijema, mladenci su za svojih otprilike hiljadu gostiju organizovali interaktivnu zabavu. Izvori su otkrili kako su zvanice tokom večeri učestvovale u raznim igrama, čime su skupljali listiće za tombolu i priliku za osvajanje niza vrednih nagrada.

U galeriji pogledajte prve fotografije s venčanja Tejlor Svift i Trevisa Kelsija:

1/6 Vidi galeriju Venčanje Tejlor Svift i Trevisa Kelsija Foto: Printscreen/Instagram/helloohollywood

Bio je to potez koji je osigurao da se gosti ne samo dobro zabave, već i da s venčanja odu s poklonima koji daleko nadmašuju uobičajene zahvalnice.

Među nagradama se našlo nekoliko satova marke Cartier, kao i više dizajnerskih torbica, ali predmet koji je ukrao svu pažnju bio je Chevrolet Chevelle iz 1970. godine. Ovaj klasični imao je prigodnu registarsku pločicu "JUST&T MRD", a radi se o istom modelu oldtajmera u kojem se par vozio na svom prvom dejtu u javnosti, još u septembru 2023. godine.

Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Obožavatelji pevačice dobro se sećaju trenutka kada je nakon utakmice napustila stadion Arrowhead u tom vintidž kabrioletu s Trevisom, a taj prizor je postao jedan od simbola početka njihove veze. Nije poznato se s proslave odvezao u vrednom automobilu, ali jasno je da se mladenci nisu šalili kada su u pitanju bili pokloni za goste.

Sam obred venčanja održan je pred brojnim poznatim licima u slavnoj dvorani Medison Skver Garden. Ceremoniju je vodio glumac i prijatelj para, Adam Sendler, dok je brat pevačice, Ostin Svift, bio njen "Man of Honor", a brat sportiste, Džejson Kelsi, kum. Mlada i mladoženja nosili su kreacije Kristijana Diora šivene po meri.

Video: Koncert Tejlor Svift