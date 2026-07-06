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Pevačica Tejlor Svift (36) i proslavljeni NFL igrač iz Kansas City Chiefsa Trevis Kelsi (36) navodno su pre tajnog venčanja u Njujorku potpisali predbračni ugovor na čak 40 stranica, piše Daily Mail.

Prema navodima pomenutog medija, slavni par je odlučio da pravno zaštiti svoju pojedinačnu imovinu pre sklapanja braka.

U galeriji pogledajte prve fotografije s venčanja Tejlor Svift i Trevisa Kelsija:

1/6 Vidi galeriju Venčanje Tejlor Svift i Trevisa Kelsija Foto: Printscreen/Instagram/helloohollywood

Njujorška advokatica specijalizovana za razvode Džeklin Njuman za Daily Mail pojasnila je kako bi takav ugovor mogao da izgleda.

S obzirom na to da se bogatstvo Tejlor Svift procenjuje na oko dve milijarde dolara, dok se imovina Trevisa Kelsija procenjuje na približno 90 miliona dolara, Njuman smatra da bi dokument mogao da bude prilično jednostavan.

Foto: Fox TV / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Mislim da će predbračni ugovor zapravo biti prilično jednostavan dokument, ono što je sada njegovo ostaće njegovo, a ono što je njeno, ostaće njeno", izjavila je Newman.

Advokatica, koja u svojoj kancelariji na Menhetnu radi na razvodima i bračnim pregovorima izuzetno imućnih klijenata, dodala je kako bi zajednička ulaganja bila podeljena srazmerno uloženim sredstvima.

Tejlor Svift Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia

"Ako ulože novac u zajedničku imovinu pod zajedničkim imenima, poput kuće, oboje bi dobili nazad ono što su uložili, uz eventualni rast vrednosti imovine", pojasnila je.

Ne sme da peva o Trevisu

Stručnjaci smatraju da bi isti princip mogao da se primeni i na buduću zaradu. Svift i dalje ima potencijal da nadmaši uspeh svoje rekordne turneje "Eras Tour", koja je kroz 149 koncerata na pet kontinenata ostvarila prihod od 2,077 milijardi dolara od prodaje ulaznica.

Foto: CBS / Ferrari / Profimedia

Pevačica je poznata i po tome što pažljivo štiti svoje intelektualno vlasništvo, a prema ranijim navodima medija navodno je izdvojila oko 360 miliona dolara kako bi ponovo stekla prava na master snimke svojih prvih šest albuma.

Ipak, nagađa se da bi ugovor mogao da sadrži i neobičnu klauzulu o privatnosti. Prema tim spekulacijama, Tejlor Svift ne bi smela u budućim pesmama detaljno da opisuje njihov odnos niti da javno proziva bivšeg partnera u slučaju razlaza.

Foto: NBC / Ferrari / Profimedia

Tekstovi pevačice inspirisani bivšim vezama godinama su bili jedan od njenih zaštitnih znakova, te su izazivali veliko interesovanje među obožavateljima širom sveta.

Ni Tejlor Svift ni Trevis Kelsi zasad nisu komentarisali navode o navodnom predbračnom ugovoru.

Video: Koncert Tejlor Svift